Fußball | Regionalliga Blitztor reicht nicht: Plauen verliert bei Hertha-Bubis Stand: 31.01.2025 21:28 Uhr

Aufsteiger VFC Plauen hat im neuen Jahr die zweite Niederlage kassiert. Bei der Reserve von Hertha BSC mussten sich die Vogtländer trotz eines Blitztores am Ende mit 3:1 geschlagen geben.

Plauen mit neuem Stürmer im Kader

Plauen gab vor der Partie die Verpflichtung von Daniel Gerstmayer bekannt. Der klassische Mittelstürmer kommt vom bayrischen Regionalligisten Türkgücü München und erhält einen Vertrag für die nächsten anderthalb Jahre. Der 21-Jährige rutschte auch gleich in den Kader und nahm auf der Auswechselbank Platz.

Will trifft nach 39 Sekunden

Plauen erwischte einen Blitzstart: Nach 39 Sekunden zappelte der Ball im Berliner Tor. Absender war Lucas Will, der einen langen Ball sehenswert annahm und aus vollem Lauf in die Maschen hämmerte. Die Gastgeber drückten danach auf den Ausgleich. Einen Flachschuss aus spitzem Winkel von Gustav Christensen konnte Keeper Jakob Pieles gerade noch zur Ecke klären (10.). Auch danach dominierte Hertha klar das Geschehen. In der 24. Minute belohnten sich schließlich die Platzherren mit dem verdienten 1:1 durch Rölke, der nach schöner Vorarbeit von Christensen und Berner nur noch einschieben musste. Plauen gelang in der Offensive kaum noch etwas, da Berlin weiter nachsetzte. Kurz vor der Pause wäre fast das 2:1 für die Berliner gefallen, doch Pieles parierte Safa Yildirims (45.) Kopfball mit einer Hand.

Plauen zu harmlos - Hertha eiskalt

Nach dem Wechsel wurde Plauen wieder mutiger und suchte den Weg nach vorn. Allerdings fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft. Berlin schlug indes in der 67. Minute erneut zu: Dabei traf Janne Eckehardt Berner nach einem Solo mit einem Strahl von der Strafraumgrenze. Plauen steckte jedoch nicht auf und bemühte sich weiter um den Ausgleich, was den Berlinern Räume bot. Den Freiraum nutzte schließlich Luca Wollschläger in der Nachspielzeit zum dritten Treffer der Herthaner.