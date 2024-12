Volleyball | 1. Bundesliga Bitterfeld-Wolfen zieht für zwei Spiele nach Dessau um Stand: 20.12.2024 12:09 Uhr

Gegen die beiden besten Teams der Liga vor angemessener Kulisse: Volleyball-Bundesligist Bitterfeld-Wolfen spielt Ende Dezember und Anfang Februar statt in Friedersdorf in Dessau.

Volleyball-Bundesligist Bitterfeld-Wolfen verlässt für die Spiele gegen die beiden Top-Teams der Liga die heimische Halle und zieht nach Dessau um. So spielen die Sachsen-Anhalter am 28. Dezember (19 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Lüneburg und am 1. Februar gegen Spitzenreiter RV Berlin (18 Uhr) in der deutlich größeren Anhalt Arena.

Geschäftsführer Thielemann: "Etwas Besonderes"

In der sonst heimischen Bernsteinhalle in Friedersdorf finden rund 200 Zuschauer Platz, in die Anhalt Arena passen bis zu 3.500 Zuschauer. "Für uns ist es etwas Besonderes, unsere Highlightspiele hier austragen zu dürfen. In der Anhalt-Arena können wir nun zwei Spiele unter Bedingungen durchführen, die den Standards der 1. Volleyball Bundesliga entsprechen und für einen solchen Rahmen nicht nur zwingend notwendig, sondern auch angemessen sind", wird "BiWo"-Geschäftsführer Lukas Thielemann auf der Website des VC zitiert.

Australischer Nationalspieler für "BiWo"

Thomas Heptinstall.

Bereits Anfang Dezember gab der Tabellenvorletzte die Neuverpflichtung eines australischen Außenangreifers bekannt: Thomas Heptinstall. Der 2,08 Meter große australische Nationalspieler kam bereits zweimal für "BiWo" zum Einsatz, konnte die jüngsten Niederlagen gegen die Netzhoppers Königs-Wusterhausen und im Kellerduell bei Haching München aber auch nicht verhindern. Mit sechs Punkten und nur einem Sieg in der bisherigen Saison stehen die Sachsen-Anhalter auf dem vorletzten Tabellenplatz und sind schon neun Punkte vor den Playoff-Rängen entfernt.

