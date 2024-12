Handball | Bundesliga Bis 2028 - Eisenachs Schlussmann Spikic bleibt! Stand: 26.12.2024 18:01 Uhr

Gute Nachrichten am zweiten Weihnachtstag: Keeper Matija Spikic bleibt Handball-Bundesligist ThSV Eisenach noch länger erhalten. Der 28-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Handball-Bundesligist ThSV Eisenach und Torhüter Matija Spikic setzen ihre Zusammenarbeit fort. Vor dem Heimspiel gegen den HSV Hamburg teilte der Club mit, dass der 28-jährige Kroate seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Wartburgstädtern bis zum 30. Juni 2028 verlängert hat.

Spikic seit 2023 in Eisenach

"Ich bin sehr, sehr froh, dass Matija sich für weitere drei Jahre mit uns entschieden hat. Auch kommende Saison wird er mit Silvio Heinevetter unser Torwartgespann stellen", sagte ThSV-Geschäftsführer René Witte über den Schlussmann, der 2023 vom Eskilstuna Guif aus Schweden nach Eisenach gekommen war. "Besonders in der laufenden Saison hat er gezeigt, warum wir ihn geholt haben."

Matija Spikic in Aktion, hier beim Spiel gegen FA Göppingen.

Keeper glücklich, "bis 2028 hierzubleiben".

Spikic kommt in der laufenden Saison auf eine Quote von 30 Prozent abgewehrter Bälle, womit er zu den besten Torhütern der Liga gehört. "Ich bin sehr stolz und glücklich, bis 2028 hierzubleiben. Ich fühle mich in der Stadt Eisenach gut aufgehoben, die Heimspiele in der Werner-Aßmann-Halle sind einfach immer etwas ganz Besonderes", freut sich Spikic auf die nächsten Jahre mit dem ThSV.

dpa/SpiO