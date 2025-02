Basketball | "Top Four"-Turnier Bayern München, Bamberg, Frankfurt - die Kontrahenten des MBC im Check Stand: 14.02.2025 19:04 Uhr

Der Syntainics MBC, Bayern München, die Baskets Bamberg und die Frankfurt Skyliners spielen an diesem Wochenende um den Titel im BBL-Pokal. Der MBC ist das einzige Team aus dem Teilnehmerfeld, das den Pokal noch nie gewinnen konnte - hat die drei Halbfinalisten in dieser Saison aber bereits alle geschlagen. SPORT IM OSTEN macht den Gegnercheck.

In Weißenfels steigt am Wochenende das "Top Four"-Turnier im BBL-Pokal. Im ersten Halbfinale am Samstag trifft der Syntainics MBC auf Titelverteidiger Bayern München (16 Uhr live bei SPORT IM OSTEN im TV und Stream). Sollte dem Gastgeber ein Sieg gelingen, würde im Finale am Sonntag der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Brose Bamberg und den Frankfurt Skyliners warten.

FC Bayern: Titelverteidiger und Topfavorit

Bayern München ist nicht nur der Gegner des MBC im Halbfinale, sondern auch der große Favorit auf den Pokalsieg. In den vergangenen beiden Jahren hat der FCB den Titel jeweils gewonnen, könnte mit einem weiteren Erfolg also das Triple perfekt machen.

Das mit den deutschen Nationalspielern Andreas Obst, Isaac Bonga, Johannes Voigtmann, Nick Weiler-Babb, Justus Hollatz und Nils Giffey gespickte Team hat den Pokal in seiner Geschichte schon insgesamt fünfmal gewonnen. Dazu kommen sechs deutsche Meistertitel.

Für Weltmeister-Trainer Gordon Herbert, der seit vergangenem Sommer in München unter Vertrag steht, könnte es der erste Titel als Bayern-Cheftrainer werden. Dass das deutsche Aushängeschild schlagbar ist, hat der MBC bereits vergangenen Oktober beim 79:75-Sieg in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Spielort war auch damals die Stadthalle Weißenfels.

Gordon Herbert führte Deutschland 2023 sensationell zum Weltmeistertitel.

Baskets Bamberg: Der Geheimfavorit

Was der FC Bayern in diesem Jahr erreichen möchte, nämlich das Triple im BBL-Pokal, hat bisher nur eine deutsche Mannschaft geschafft: Die Bamberg Baskets gewannen den Titel zwischen 2010 und 2012 dreimal in Folge. Insgesamt sechs Pokalsiege stehen in der Vereinschronik.

Bamberg, das in den 2000er und 2010er Jahren neun Meistertitel sammelte, konnte in den letzten Jahren nicht mehr an die ganz großen sportlichen Erfolge anknüpfen. In der BBL sieht es aktuell so aus, als ob das Team aus Bayern auch in diesem Jahr die Playoffs verpasst. Im Pokal konnte Bamberg dagegen bereits Hochkaräter wie Meister Ulm und Rekordsieger Alba Berlin aus dem Weg räumen.

Bambergs Ronaldo Segu streckt sich im Bundesligaspiel gegen Weißenfels Charles Callison vergeblich.

Wegen der eindrucksvollen Pokalauftritte gilt Bamberg als aussichtsreicher Finalkandidat. Aber auch deshalb, weil mit den Frankfurt Skyliners im zweiten Halbfinale der klare Underdog als Gegner wartet.

Frankfurt Skyliners: Der Underdog

Die Frankfurt Skyliners wurden zwar erst 1999 gegründet, können aber bereits auf eine bewegte Historie zurückblicken. Mit Spielern wie Pascal Roller wurde das Team im Jahr 2000 Pokalsieger und 2004 deutscher Meister. 2016 folgte mit dem Europe Cup noch ein internationaler Titel.

Nachdem 2022 der sportliche Abstieg aus der BBL nur durch eine Wildcard verhindert werden konnte, stiegen die Skyliners in der Folgesaison dann aber tatsächlich ab. Ex-Trainer Denis Wucherer übernahm das Traineramt und führte die Frankfurter zum direkten Wiederaufstieg.

Denis Wucherer, Headcoach der Skyliners Frankfurt.

Zwar spielt die Mannschaft auch in diesem Jahr wieder gegen den Abstieg, im Pokal konnte sie ihre Qualitäten allerdings bereits unter Beweis stellen. Dennoch geht Frankfurt als krasser Außenseiter in das Pokal-Halbfinale.

mru/SpiO