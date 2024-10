Basketball | BBL-Pokal Aus für Niners im Pokal-Achtelfinale in Heidelberg Stand: 13.10.2024 17:45 Uhr

Der Tanz auf drei Hochzeiten ist für die Basketballer der Niners Chemnitz vorbei. Der Europacupsieger schied im BBL-Pokal am Sonntag bei Bundesliga-Konkurrent Heidelberg aus.

Die Basketballer der Niners Chemnitz kommen in dieser Saison einfach nicht in Tritt. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore sind nach der 73:78 (35:42)-Niederlage bei den MLP Academics Heidelberg im Achtelfinale des BBL-Pokals ausgeschieden.

Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten der überragende Ryan Mikesell (29) sowie Damariae Horne (13) und Michael Weathers (11). Für die Chemnitzer punkteten Victor Lamont Bailey Jr. (22), Oliver Nkamhoua, Aher Uguak und DeAndre Landsdowne (je 12) zweistellig.

Zu viele Fehler bei den Niners

Die Sachsen kämpften sich nach dem 10:19-Fehlstart nach dem ersten Viertel wieder in die Partie zurück und lagen nach 15 Minuten mit 27:24 vorn, aber leisteten sich insgesamt zu viele Fehler. Mit insgesamt 20 Ballverlusten bauten die Niners ihren Kontrahenten immer wieder auf. Chemnitz schaffte zwar den 60:60-Ausgleich (33.), konnte aber kein einziges Mal mehr in Führung gehen. Ein Heidelberger Dreier zum 70:74 führte das Pastore-Team wieder auf die Verliererstraße. Beim Stand von 72:76 in der letzten Minute vergab der Chemnitzer Jonas Richter beide Freiwürfe und zeigte wie seine Teamkollegen an der Linie Nerven. Die Chemnitzer konnten nur 20 ihrer 30 Freiwürfe verwandeln.

Vor der Pause bestimme Heidelberg über weite Strecken das Geschehen. Die Niners kämpften mit Foulproblemen und hatten zu wenig Zugriff.

Beide Teams in Retro-Trikots

Die Niners bestritten die Partie zum 25-jährigen Jubiläum in Retro-Trikots, Heidelberg schloss sich dem an, weil sie der häufigste Niners-Gegner sind.

dpa/cke