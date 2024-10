Handball | DHB-Pokal Aus der Traum! HC Elbflorenz unterliegt Bergischem HC nach großem Kampf Stand: 02.10.2024 20:55 Uhr

Der HC Elbflorenz hat am Mittwochabend (2.10.2024) den Einzug in das DHB-Pokal-Achtelfinale verpasst und mit 32:36 (16:17). Dabei brachte das Team von André Haber über weite Strecken einen aufopferungsvollen Kampf auf das heimische Parkett und bot dem Zweitliga-Spitzenreiter aus Nordrhein-Westfalen die Stirn. Doch die letzten Spielminuten mit etlichen 2-Minuten-Strafen für den HCE brach den Gastgebern das Genick und ließ den Traum vom Achtelfinale platzen.

Duell auf Augenhöhe

In der 2. Runde des DHB-Pokals bekam es der HC Elbflorenz mit dem Liga-Konkurrenten Bergischer HC zu tun. Ein dicker Brocken, denn die Nordrhein-Westfalen führen die noch junge 2. Bundesliga-Saison mit 8:0 Punkten an.

Doch das Team von André Haber hielt von Anfang an stark dagegen. Vor heimischem Publikum entwickelte sich eine fesselnde Partie, in dem sich keins der beiden Teams sich so richtig absetzen konnte. Auf Dresdner Seite konnten in der ersten Halbzeit Oliver Seidler mit fünf Treffern und Torhüter Robin Cantegrel mit starken 31 Prozent Paraden überzeugen. Dennoch musste der HCE mit einem kleinen Rückstand (16:17) in die Halbzeit-Pause gehen.

Bittere 2-Minuten-Strafen für Elbflorenz

Die Gastgeber kamen mit frischem Wind aus der Kabine und sorgten beim BHC für etwas Schwindelgefühl in der Abwehr. HCE-Verteidiger Doruk Pehlivan sorgte im Alleingang mit drei Treffern für die zwischenzeitliche 20:19-Führung (34.). Im Allgemeinen agierten die Dresdner noch etwas bissiger auf dem Parkett und ließen die Gäste deutlich mehr Aufwand betreiben für ihre Treffer.

Doch drei 2-Minuten-Strafe für Dresden ließ das Spiel dann doch in Richtung des Bergischen HC kippen (55.). Das Haber-Team versuchte noch einmal Alles in die Waagschale zu werfen, am Ende jedoch zu wenig. Der BHC brachte seine spielerische Überzahl ohne Übersetzungsprobleme klar aufs Parkett und legte mit einem Fünf-Tore-Sprint den Grundstein für die Elbflorenz-Niederlage. Bitter für den HCE, der sich nicht für einen aufopferungsvollen Kampf belohnen konnte.

Großer Kampf von Sebastian Greß und seinem Team. Am Ende dennoch zu wenig für das Achtelfinal-Ticket.

__

red