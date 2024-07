Volleyball | Bundesliga Aufsteiger Schwarz-Weiß Erfurt zum Auftakt gegen Meister Stuttgart Stand: 01.07.2024 16:29 Uhr

Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt bekommen es bei ihrem Bundesliga-Comeback direkt mit dem amtierenden Deutschen Meister zu tun. Auf den Dresdner SC und den VfB Suhl warten machbare Aufgaben.

Wenn am 28. September die Volleyball-Saison 2024/25 eingeläutet wird, kann sich Aufsteiger Schwarz-Weiß Erfurt auf ein echtes Highlight freuen. Das Team vom Trainer Trainer Mateusz Zarczynski gastiert bei Meister MTV Allianz Stuttgart. Das teilte die Volleyball-Bundesliga (VBL) am Montag (1. Juli 2024) mit. Erfurt hatte sich in der vergangenen Saison souverän die Zweitliga-Meisterschaft gesichert und war nach einem Jahr in die höchste deutsche Spielklasse zurückgekehrt.

Erstes mitteldeutsches Derby Anfang Oktober

Auf den Dresdner SC und den VfB Suhl warten zum Auftakt machbare Aufgaben - zumindest von der Papierform her. Der sechsfache Meister aus Dresden empfängt den Tabellenvorletzten der vergangenen Saison aus Aachen. Suhl startet gegen den USC Münster ebenfalls mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit.

Bereits am zweiten Spieltag steht das erste mitteldeutsche Derby an, wenn Erfurt am 2. Oktober den DSC empfängt. Am 30. Oktober bekommt es Dresden schließlich mit Suhl zu tun, am 16. November steht das erste von mindestens drei Thüringenderbys zwischen Erfurt und Suhl an.

Neuer Spielmodus bei den Frauen

Die VBL hatte bereits im Juni einen neuen Spielmodus für die anstehende Saison beschlossen. Demnach wird es nach der Hauprunde mit Hin- und Rückspiel eine zusätzliche dritte Runde geben, ehe die acht besten Teams in den Playoffs um den deutschen Meistertitel kämpfen. Hintergrund für die Entscheidung ist die kleinere Staffelstärke in der neuen Saison mit nur neun statt zehn Teams.

Die Hauptrunde endet am 15. März. Die Playoffs im "Best-of-Three"-Modus sollen voraussichtlich am 22. März beginnen. Das letzte Spiel der Finalserie ist für den 4. Mai terminiert. Absteiger wird es nicht geben, um die Staffel perspektivisch wieder aufzustocken.

Bitterfeld-Wolfen zum Auftakt gegen Freiburg

In der Volleyball-Bundesliga der Männer bleibt der Modus hingegen unverändert. Für den VC Bitterfeld-Wolfen, der in seine zweite Saison in der höchsten deutschen Spielklasse geht, steht zum Auftakt am 21. September ein Heimspiel gegen Freiburg, den Tabellenzehnten der Vorsaison, an. Einen Tag zuvor eröffnet Friedrichshafen die Saison gegen Dachau. Bitterfeld-Wolfen, das in der vergangenen Spielzeit im Viertelfinale der Playoffs ausgeschieden war, trifft am 30. Oktober auf Meister Berlin.

SpiO/pm