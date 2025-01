Fußball | Testspiele Aufs und Abs bei Testspielen der Regionalligisten Stand: 18.01.2025 18:35 Uhr

Während in den Ligen 1 bis 3 wieder um Punkte gekämpft wird, befinden sich die Regionalligisten noch in der Winterpause. Gespielt wurde am Samstag (18. Januar 2025) trotzdem. Dabei gab es einige Überraschungen.

HFC siegt deutlich gegen Halberstadt

In der Neuauflage des FSA-Pokalfinales der Vorsaison hat sich der Hallesche FC klar bei Germania Halberstadt durchgesetzt. Gegen den Oberligisten hat der HFC in der auf 3x40 Minuten angesetzten Partie keinerlei Probleme und siegte locker mit 7:0. In der ersten Halbzeit trafen Max Kulke (28.) Niclas Stierlin für den Regionalliga-Zweiten. Nach dem Seitenwechsel waren Robin Friedrich (48./89.), Burim Halili (55.), Josha Wosz (65.) und Joe-Joe Richardson (80.) erfolgreich. Das Spiel fand aufgrund polizeilicher Vorgaben unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Chemie verliert gegen Halle 96

Die Aufbruchstimmung bei Chemie Leipzig hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Nach dem klaren 5:0 im ersten Test gegen Zeitz unterlag die von David Bergner interimsmäßig betreute BSG gegen den Oberligisten VfL Halle mit 96 mit 0:1. In einem temporeichen Spiel konnten die Leutzscher gleich mehrere Großchancen nicht nutzen und verloren somit erstmals in der Wintervorbereitung. In drei Tagen (Dienstag, 21. Januar) steht der letzte Test gegen Tapfer Leipzig auf dem Programm.

Meuselwitz ohne Probleme in Grimma

Ebenfalls gegen ein Team aus der NOFV-Oberliga Süd war der ZFC Meuselwitz aktiv. Beim FC Grimma setzten sich die Zipsendorfer mit 4:1 durch. Dabei ging der ZFC schon nach sieben Minuten durch Johannes Pistol in Führung. Jan Hallasz erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (39.). Nach zahlreichen Wechseln zur Halbzeit staubte Tino Schmidt (57.) zum 3:1 ab. Nach dem Ehrentreffer durch Max Nitschke (69.) sorgte Lirim Hoxha (78.) für den Schlusspunkt.

ZFC-Trainer Georg-Martin Leopold sah ein ordentliches Spiel seiner Mannschaft (Archiv)

Plauen mit viel Schatten in Rudolstadt

Der VFC Plauen hat seinen Test bei Einheit Rudolstadt verloren. Gegen den Drittletzten der Oberliga-Süd-Staffel hatte das Oswald-Team mit 1:2 das Nachsehen. Nach einem durchwachsenen Auftritt der Vogtländer im ersten Durchgang und einem von Maximilian Schlegel verwandelten Foulelfmeter (34.) lag Rudolstadt zur Halbzeit mit 1:0 in Führung. Plauen gelang durch Max Winter nach 60 Minuten der Ausgleich. Doch der eingewechselte Robin Ensenbach traf für die Thüringer zum Sieg (72.).

Chemnitz gewinnt im Magdeburger Nebel

Der Chemnitzer FC hat sein erstes Testspiel in der Wintervorbereitung erfolgreich absolviert. Bei eisiger Kälte und Nebel besiegte der CFC die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf einem Nebenplatz der Magdeburger Arena mit 2:0. Der wiedergenesene Tobias Müller traf nach einem Eckball zur Führung (14.). Luis Fischer erhöhte im zweiten Durchgang per Distanzschuss zum Endstand. "Ich bin sehr zufrieden mit diesem ersten Test. "Die Jungs haben jetzt sechs Wochen nicht im Spiel auf dem Rasen gestanden, waren aber sofort im Spiel und haben von Beginn an wieder unser Spiel gespielt", erklärte der Chemnitzer Cheftrainer Benjamin Duda anschließend.

Zwei Zimmermann-Tore reichen Zwickau nicht

Der FSV Zwickau kommt vor dem Rückrundenstart weiter nicht so richtig in Tritt. Bei Budissa Bautzen verloren die Westsachsen mit 2:3. Es war die zweite Niederlage im dritten Testspiel. Marc-Philipp Zimmermann hatte sein Team nach 55 Minuten zunächst in Führung gebracht. Der Oberligist aber drehte die Partie mit drei Treffern binnen zehn Minuten. Zimmermann gelang in der 75. Minute noch der Anschluss, mehr aber wollte dem ersatzgeschwächten Team von Rico Schmitt nicht gelingen.

Marc-Philipp Zimmermann

SpiO