Fußball | 3. Liga Aue-Coach Härtel im SpiO-Talk: "Performance gut, Ergebnis nicht" Stand: 10.01.2025 18:46 Uhr

Nach der 1:2-Niederlage im Test gegen den FC Aarau sprachen wir im SpiO-Talk mit Aues neuem Trainer Jens Härtel. Über die Partie gegen die Schweizer, einen angeschlagenen Stammspieler und das Potenzial der Veilchen.

Genau sieben Tage vor Aues Restart in die 3. Liga hat der neue Trainer Jens Härtel das Auftreten der Veilchen in der Vorbereitung gelobt. Gearbeitet werden müsse an Kleinigkeiten und der Defensive. Sorgen bereitet ihm der angeschlagene Marvin Stefaniak.

Im SpiO-Talk sagte der 55-Jährige: "Marvin ist krank aus den Neujahrsferien gekommen. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Wir hätten ihn auf dem Platz ganz gut gebrauchen können." Anfang der Woche werde man abklären, warum Stefaniak "immer noch mit dem Schleim und den Bronchien zu kämpfen" hat. Mit Boris Tashchy hat ein anderer Offensivakteur seit dem vorherigen Test gegen Zweitligist Ulm (2:2) Rippenprobleme. Der wichtige Stürmer Marcel Bär musste im zweiten Test am Freitag gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau eine Schrecksekunde überstehen.

Aues Marvin Stefaniak fehlt derzeit angeschlagen.

"Kleinigkeiten" gehen Aarau entscheidend

Bei der 1:2-Niederlage "waren wir in der ersten Halbzeit gut drin". Sein Team verspielte eine Pausen-Führung durch Kilian Jakob (25.), weil der FCE zu viele Chancen liegen ließ: "Dann bekommst Du zwei komische Standard-Gegentore und verlierst". Es sei mal wieder klar geworden: "Kleinigkeiten können Spiele entscheiden". Mit der Leistung war Härtel einverstanden: "Mit der Performance können wir zufrieden sein, mit dem Ergebnis nicht."

"Mit Ball Qualitäten ohne Ende"

Auf eine Startelf bei Aufsteiger Hannover 96 II (Freitag, 17. Januar, 19:00 Uhr) wollte er sich nicht festlegen lassen, "es war in Ordnung, wie wir heute angefangen haben". Da sind also wohl einige dann wieder mit dabei. Fragezeichen gibt es um Stefaniak und Tashchy. Zwei, die für fußballerisches Vermögen stehen. Das Jens Härtel ohnehin bemerkenswert findet: "Wir haben mit Ball Qualitäten ohne Ende". Übernehme das Team auch noch mehr Verantwortung für die Defensive, "dann ist mir nicht bange".

"Einen Run entwickeln"

Kann Aue noch auf den Aufstiegszug klettern? "Wenn die Chance da ist, dann musst Du sie ergreifen." Mit "Momentum und Glück" könne man "einen Run entwickeln." Aue steht auf Rang sieben mit 29 Punkten. Das Spitzenduo Dresden und Cottbus weist 38 bzw. 37 Zähler auf. Der Dritte Saarbrücken ist nur drei Punkte entfernt.

Geschäftsführer Albrecht hört im Juni auf

Verlassen wird die Veilchen der kaufmännische Geschäftsführer Olaf Albrecht. Das gab der FCE am Freitag bekannt. Nach Auslaufen seines Vertrags im Juni 2025 werde er sich Aufgaben außerhalb des Fußballs widmen. Albrecht hatte das Amt im Dezember 2022 angetreten. Über die Nachfolge will der Verein in den nächsten Wochen entscheiden.

Aues Geschäftsführer Olaf Albrecht (li.) und Präsident Roland Frötschner (Archivbild).

SpiO