Fußball | 3. Liga Aue-Coach Dotchev will gegen 1860 München Serie starten Stand: 01.02.2024 20:47 Uhr

Heimspielwochen für Erzgebirge Aue: Nach dem VfB Lübeck ist an diesem Wochenende 1860 München zu Gast. Die strauchelnden "Löwen" haben sich zuletzt wieder verbessert gezeigt. Aue-Coach will sich davon nicht beeindrucken lassen und selbst "eine kleine Serie" starten. "Sport im Osten" zeigt die Partie am Samstag ab 14 Uhr live im MDR FERNSEHEN.

Erzgebirge Aue ist mit zwei Siegen aus drei Spielen ins Fußballjahr 2024 gestartet. Als nächstes kommt 1860 München ins Erzgebirgsstadion. Vor der Partie am Samstag (14 Uhr live im MDR FERNSEHEN, im Livestream und im Liveticker) hofft Aue-Cheftrainer Pavel Dotchev auf eine Anknüpfung an die Parite gegen den VfB Lübeck (2:0).

Die "Löwen" haben wieder Biss

"Im letzten Heimspiel gegen Lübeck haben wir eine sehr gute Leistung gebracht, jetzt haben wir die Möglichkeit gegen 1860 München nachzulegen", erklärte Dotchev am Donnerstag (01.02.2024). Allerdings seien die "Löwen" aktuell im "Aufwind". Unter ihrem neuen Trainer Argirios Giannikis haben sie noch kein Spiel verloren (ein Sieg, zwei Unterschieden). "Die werden mit aller Macht versuchen, die Tabelle zu korrigieren", so Dotchev. Die bisherigen Leistungen seien nicht der Anspruch der Sechziger, die auf Rang 14 der Tabelle stehen.

Zudem hoffe Dotchev, dass ein Team bei einer entsprechenden Leistung es schafft, endlich mal "eine kleine Serie zu starten". Zwei Siege in Folge sind den Erzgebirgern in dieser Saison erst einmal gelungen. An Optimismus soll es nicht mangeln: "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der Lage sind 1860 München zu schlagen." Verzichten muss Dotchev bei dem Vorhaben auf den rot-gesperrten Korbinian Burger und den weiterhin angeschlagenen Steffen Nkansah. Niko Vukancic und Marvin Stefaniak sind nach ihren Sperren dagegen wieder dabei

Männel: Vertragsverlängerung nach kurzem Telefonat

Die Vertragsverlängerung bei Martin Männel sei lediglich eine "Formalie" gewesen, erklärte der 35 Jahre alte Schlussmann auf der Pressekonferenz. Kein Wunder: Die Gespräche seien bereits vor einem Jahr bei der letzten Vertragsverlängerung gestartet worden. Der Verein und der Keeper hätten damals aufgrund einer Knieverletzung Männels aber entscheiden, erst einmal nur für ein Jahr zu verlängern und den vollständigen Heilungsprozess abzuwarten.

So lange der Fußball an sich mir noch Spaß macht, ich mit einem Lächeln zum Training komme und der Körper es mitmacht, gibt es für mich keine Fragezeichen. Martin Männel |

Die Entwicklung sei letztlich so positiv verlaufen, dass nun kein großer Redebedarf bestanden hätte: "So lange der Fußball an sich mir noch Spaß macht, ich mit einem Lächeln zum Training komme und der Körper es mitmacht, gibt es für mich keine Fragezeichen. Deswegen war es letztlich nur ein kurzes Telefonat und wir waren uns sehr schnell einig." Männel ist seit 2008 im Lößnitztal. Die kommende Saison wird seine 17. für Aue.

Hallescher FC: Ristic und Keller - Wiedersehen der ehemaligen Teamkollegen

Ebenfalls am Samstag (14 Uhr im Liveticker und Audiostream) ist der Hallesche FC im Einsatz. Die Sachsen-Anhalter sind zu Gast beim SV Sandhausen - eine Premiere. Aufgrund der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit waren die Rot-Weißen noch nie in der Kurpfalz.

Der Zweitliga-Absteiger hat sich mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen des Jahres (darunter Siege gegen Dresden und Aue) wieder oben festgebissen und darf weiter auf den direkten Wiederaufstieg hoffen.

Der HFC hängt dagegen weiter im Tabellenkeller fest, auch die zwei Siege gegen Ingolstadt und Duisburg zum Jahresauftakt brachten nicht genügend Polster. Vor allem die deutliche Niederlage gegen Mannheim sorgte dafür, dass die Abstiegsränge wieder nur einen Zähler entfernt sind. Ein Mutmacher gegen den Aufstiegsaspiranten sollte das Hinspiel sein. Da gewannen die Rot-Weißen mit 4:1.

Keine neuen Spieler beim HFC

Den Kampf um den Klassenerhalt wird HFC-Trainer Sreto Ristic mit unverändertem Personal angehen müssen, auf dem Transfermarkt passierte nichts mehr. Zuletzt war Lok-Verteidiger Luca Sirch zu Gesprächen in Halle, aber da wurde keinen Einigung erzielt, ebenso wenig wie bei Yannick Stark. Der Ex-Dynamo hatte die vergangenen Tage in Halle mittrainiert. Eine Vertragsunterschrift blieb aber aus.

An der Seitenlinie kommt es am Samstag zu einem Wiedersehen ehemaliger Teamkollegen. Ristic und sein Sandhäuser Amtskollege Jens Keller haben zwei Jahre gemeinsam das Trikot des VfB Stuttgart getragen.

Sreto Ristic (oben) und Jens Keller (unten) haben im VfB-Trainingslager 1999 gemeinsam Spaß auf einem Golf-Cart.

Dynamo Dresden: Hoffen auf den Arslan-Effekt

Dynamo Dresden gastiert am Sonntag beim FC Ingolstadt. Für die Schwarz-Gelben geht es bei den Oberbayern darum, in diesem Jahr endlich wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Bei zwei Niederlagen hat die Mannschaft von Markus Anfang in 2024 nur einem Sieg auf der Habenseite. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist im Januar von zehn auf sechs Punkte zusammengeschmolzen.

Trotz teils deutlicher Überlegenheit setzte es gegen Sandhausen und Dortmund II unnötige Pleiten. Für Belebung in der Offensive soll dabei die Rückholaktion von Ahmet Arslan sorgen. Der Topscorer der letzten Saison (25 Tore und 9 Vorlagen) kam beim 1. FC Magdeburg nicht wie gewünscht zum Zuge und ist bis zum Saisonende nach Dresden verliehen.

