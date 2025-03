Volleyball | Bundesliga Auch Stauß und Feistritzer bleiben in Erfurt Stand: 28.03.2025 16:39 Uhr

Schwarz-Weiß Erfurts Volleyballerinnen starten im Oktober in ihre zweite Bundesliga-Saison nach dem Wiederaufstieg. Der Kader nimmt immer weiter Gestalt an.

Knapp drei Wochen nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen Titelverteidiger Stuttgart stehen bei Schwarz-Weiß Erfurt vier neue Spielerinnenverträge für die nächste Saison. Den Thüringerinnen gelangen damit wichtige erste Schritte auf dem Weg zur Kaderbildung für die Spielzeit ab Oktober.

Den Anfang machten Antonia Greskamp und Alina Zellin, am Freitag zogen nun zwei weitere Talente nach. So bleibt Mia Strauß Schwarz-Weiß als erste Libera erhalten - die gebürtige Erfurterin geht in Saison Nummer fünf beim Heimatverein.

Erste Bundesliga-Einsätze für Feistritzer

Fest nach Erfurt wechselt hingegen Außenangreiferin Lea Feistritzer, die bereits in der Rückrunde erste Thüringer Bundesliga-Luft schnuppern konnte: "Ich hatte in Erfurt die Möglichkeit, Einsatzzeiten zu bekommen. Die Atmosphäre und das ganze Umfeld haben mir sehr gefallen, ich habe mich super wohl gefühlt. Deshalb freue ich mich, in der kommenden Saison bei Schwarz-Weiß zu sein."

Frisch aufgestiegen hatte Schwarz-Weiß Erfurt die erste Bundesliga-Spielzeit auf dem neunten und letzten Tabellenplatz abgeschlossen – der Klassenerhalt stand dabei schon im Voraus fest. 2025/26 will SWE den Platz auch im diesmal voll besetzten Oberhaus sicher: mit Borken, Hamburg und Flacht wächst die erste Liga in der neuen Saison wieder auf zwölf Mannschaften auf.

jwd