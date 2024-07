Fußball | Regionalliga Auch Berger kommt - Hallescher FC rüstet weiter auf Stand: 05.07.2024 16:55 Uhr

Auch der mittlerweile 16. externe Neuzugang beim Halleschen FC kommt mit reichlich Erfahrung: Robert Berger wechselt vom Chemnitzer FC an die Saale und soll die Abwehr stärken.

Wenn der Hallesche FC zur Saisoneröffnung am 25. Juli den Chemnitzer FC empfängt (20:20 Uhr im MDR FERNSEHEN) wird auch Robert Berger mit von der Partie sein. Allerdings im Trikot des HFC. Wie der Drittligabsteiger am Freitag (5. Juli 2024) bekanntgab, wechselt der 27-jährige Abwehrspieler vom künftigen Regionalligakonkurrenten an die Saale. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Berger trainierte bereits in der vergangenen Wochen mit dem Team und konnte Cheftrainer Mark Zimmermann in den Testspielen überzeugen. Halles Sportdirektor Meyer freut sich über "einen fantastischen Teamplayer, der uns durch seine Flexibilität eine große Sicherheit auf diversen Positionen geben kann."

Seine bisher längste Zeit in der Regionalliga verbrachte Robert Berger bei Lok Leipzig.

Ausbildung in Cottbus, Aufstieg mit Zwickau

Der ehemalige kasachische Nationalspieler wurde bei Energie Cottbus ausgebildet, wo er in der Saison 2013/14 eine Zweitligapartie absolvierte. Im Anschluss spielte er für den FSV Zwickau, Lok Leipzig und zuletzt in Chemnitz. An der Gellertstraße wurde er in der vergangenen Saison allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und absolvierte nur 14 Pflichtspielpartien.

Mit einer Bilanz von 170 Regionalliga-Einsätzen und 39 Drittligaspielen bringt der aufstiegserprobte Rechtsverteidiger aber reichlich Erfahrung zum HFC: 2016 stieg er mit Zwickau in die 3. Liga auf. "Er wird mit seiner Erfahrung, Zuverlässigkeit und Mentalität über die Saison ein wichtiger Stabilisator sein", ist sich Meyer sicher.

SpiO/pm