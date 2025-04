Eishockey | DEL 2 Annäherung im Stadionstreit in Crimmitschau: Stadt und Eispiraten starten Crowdfunding-Aktion Stand: 19.04.2025 14:30 Uhr

Nach der letzten Stadtratssitzung am vergangenen Dienstag hatte man den Eindruck, dass die Lage in Crimmitschau im Streit um einen neuen Nutzungsvertrag für den Sahnpark ziemlich verfahren ist. Nun aber sind beide Seiten ein gutes Stück aufeinander zugegangen, die Eispiraten und die Stadt starten eine gemeinsame Aktion.

Es gibt wieder mehr Hoffnung für den Eishockey-Standort Crimmitschau: Wie der DEL2-Klub Eipiraten Crimmitschau am Samstag (19. April 2025) verkündetet, wurde eine gemeinsame Crowdfunding-Aktion mit der Stadt gestartet. Angesichts der zuletzt festgefahrenen Positionen kommt das etwas überraschend. Mit den eingenommenen Spenden soll zum einen die Finanzierung der Umbauarbeiten gesichert, aber zu Teilen auch entstandene Kosten der Spielbetriebs-GmbH abgedeckt werden.

Eispiraten verzichten auf Schadensersatzanspruch

Grundlage für die Aktion "Eishockey-Bande Crimmitschau" ist ein weiteres langes Gespräch, zwischen der Stadt und dem Verein am Donnerstag, wie Eispiraten-Pressesprecher Aaron Frieß auf Anfrage von SPORT IM OSTEN erklärte. Dabei zeigte sich die Stadt sehr interessiert an einer Weiterführung des Eishockey-Standorts, zudem wurde die gemeinsame Spendenaktion besprochen, welche bei den Eispiraten selbst schon länger geplant war.

Dass beide Seiten nun überhaupt wieder gemeinsame Sache machen, liegt auch am Einlenken der Eispiraten im Streit um mögliche Schadensersatzansprüche gegenüber der Stadt. Durch die Kündigung des Stadionnutzungsvertrages war dem Zweitligisten ein finanzieller Schaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro entstanden. Diese sollen nun nicht von der Stadt eingefordert werden. Aktuell arbeiten Anwälte zudem an einem neuen Entwurf des Nutzungsvertrages.

Eispiraten erhoffen sich 120.000 Euro

Das Ziel der "Schwarmfinanzierung" liegt zunächst einmal bei 120.000 Euro und damit etwa dem Eigenanteil der Eispiraten an den erforderlichen Einbauten. Damit diese überhaupt starten können, war eine Konsortium aus Gesellschaftern und Partnern gebildet worden, welches die Vorfinanzierung in Höhe von rund 220.000 Euro übernimmt. Diese erste Rate für Flex-Bande und LED-Beleuchtung ist am 25. April fällig.

Die potenziellen Unterstützer der Crowdfunding-Aktion erhalten je nach Höhe ihrer Spende eine Gegenleistung. Diese sehen wie folgt aus:





Ab 10 Euro: Name auf einer Bande / Name auf der Homepage

Ab 50 Euro: + Aufkleber "Eishockey-Bande Crimmitschau"

Ab 100 Euro: + dein Selfie auf der Eismaschine

Ab 200 Euro: + Verlosung eines getragenen und signierten Warmup-Trikots Saison 2024/25

Ab 1.000 Euro: + Name auf einem Legenden-Banner im Stadion (neben #1 Kösling, #10 Steinbock und #43 Heine)

Am Samstagnachmittag waren bereits über 20 Prozent der Summe oder knapp 25.000 Euro zusammengekommen (Stand 14:30 Uhr).

SpiO/pm