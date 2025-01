Fußball | Bundesliga Angreiferin Kreil kehrt zu Carl Zeiss Jena zurück Stand: 22.01.2025 10:02 Uhr

Die Bundesliga-Frauen von Carl Zeiss Jena haben in dieser Saison erst drei Tore erzielt. Diese Quote soll nun eine alte Bekannte verbessern. Die FCC-Frauen verpflichteten eine Angreiferin, die sich in Jena gut auskennt.

Fußball-Bundesligist Carl Zeiss Jena hat Angreiferin Leonie Kreil verpflichtet. Wie die Thüringer bekanntgaben, wechselt die 27-Jährige von Zweitligist SC Sand an die Kernberge.

"Soll Offensive beleben"

Kreil kommt mit der Erfahrung von 52 Bundesliga-Spielen. Die meisten absolvierte sie davon beim SC Sand. Doch Kreil kennt sich auch in Jena gut aus. Für den damaligen USV Jena lief sie zwischen 2018 und 2020 19 Mal in der Bundesliga und 25 Mal in der zweiten Liga auf. Zuletzt spielte sie für Sand in der zweiten Liga, wo sie in zwölf Einsätzen sieben Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete.

"Mit ihrem Tempo und ihrer Erfahrung soll sie nun die Offensive des FC Carl Zeiss Jena zusätzlich beleben", heißt es in der FCC-Mitteilung auf Instagram. Rechtsaußen Kreil soll mit ihren Toren zudem den Abstieg verhindern. Mit nur drei Punkten und nur drei erzielten Toren in elf Spielen sind die Jenaerinnen aktuell Tabellenvorletzte der Bundesliga.

Zweiter Winter-Neuzugang

Kreil ist für das Team von FCC-Trainer Florian Kästner der zweite Winter-Neuzugang. Bereits Anfang Januar wurde die "vielseitige Mittelfeldspielerin" Jenny Beyer verpflichtet.

Am 26. Januar geht es wieder los

Für die FCC-Frauen steht nun die Vorbereitung auf die Rückrunde an. Am 26. Januar wird zunächst das im Dezember abgesagte Spiel gegen die TSG Hoffenheim nachgeholt, bevor es eine Woche später zum VfL Wolfsburg geht. Die Paradies-Kickerinnen warten nach elf Spielen noch immer auf den ersten Sieg der Saison.

dh/pm