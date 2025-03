Fußball | Regionalliga Angreifer Albert bleibt beim FSV Zwickau Stand: 04.03.2025 13:04 Uhr

Beim FSV Zwickau ist Angreifer Albert mittlerweile zum Stammspieler gewachsen. Der im Sommer auslaufende Vertrag verlängerten der Verein und seine "Offensiv-Kante" jetzt.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat den Vertrag mit Mittelstürmer Lucas Albert vorzeitig verlängert. Wie der Verein am Dienstag (4. März 2025) mitteilte, unterschrieb der 25-Jährige um zwei weitere Jahre bis Juni 2027.

Lenk: "Robustheit und Torgefährlichkeit"

Albert war im Sommer 2023 vom VFC Plauen zu den Westsachsen gewechselt. Albert, der schon länger in Zwickau wohnt und arbeitet, schoss in seiner ersten Saison beim FSV in 24 Einsätzen drei Tore und bereitete vier Treffer vor. In dieser Saison kam er bisher auf 20 Einsätze, er traf dabei dreimal und sammelte drei Assists. FSV-Sportdirektor Robin Lenk lobt Alberts "hervorragende Physis, seine Körperlichkeit, Robustheit und Torgefährlichkeit."

Lucas Albert (re.) und Robin Lenk (li.).

Albert: "FSV und ich passen gut zusammen"

Albert selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich denke, dass der FSV und ich einfach gut zusammenpassen, rein von der Moral, dem Arbeitsgedanken, der dahintersteckt und dem Zusammenhalt, der einfach auch da sein muss, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Da ist jeder auch angehalten dafür zu arbeiten und alles reinzuhauen und ich denke, ich persönlich verkörpere das genauso. Deshalb sehe ich da auch eine gute Symbiose aus Verein und mir", wie der 1,89-Meter-Kicker in der Mitteilung des Vereins zitiert wird.

Albert wurde in Thüringen geboren und spielte einst im Nachwuchs von Carl Zeiss Jena und Erzgebirge Aue. Nach fünf Jahren beim damaligen Oberligisten VFC Plauen heuerte der Offensivmann beim FSV Zwickau an.

dh/pm