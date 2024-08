Fußball | Regionalliga Altglienicke trifft Zwickau mit drei Standardtoren ins Herz Stand: 30.08.2024 20:56 Uhr

Nächster Rückschlag für den FSV Zwickau: Nach der klaren Niederlage gegen Rot-Weiß Erfurt musste sich das Team von Rico Schmitt auch der VSG Altglienicke deutlich geschlagen geben.

Die Westsachsen verloren die Partie am Freitagabend (30. August) klar mit 0:3 (0:1). Die Treffer für Altglienicke erzielten Manasse Eshele (27./65.) mit einem Doppelpack und Tobias Gunte (52.) allesamt nach ruhenden Bällen. Durch die vierte Saisonniederlage verpasst es Zwickau, den Anschluss an die vorderen Plätze zu halten und könnte nach dem Spieltag in der Tabelle noch weiter abrutschen.

Schmitt: "Bitterer Abend"

Rico Schmitt konnte die Pfiffe der Fans nach Abpfiff verstehen. "Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. In der Summe waren wir in der Offensive technisch zu unsauber. Wir waren bemüht, aber es reicht auch in der Schule nicht, bemüht zu sein.", haderte Zwickaus Trainer.

Im Offensivspiel habe man zudem falsche Entscheidungen getroffen, "die uns den Kopf gekostet haben." Die Standardschwäche sei "bedenklich", meinte der 55-Jährige und sprach von einem sehr "bitteren Abend." "Wir sind mit Euphorie in die Saison gegangen und jetzt hart gelandet nach dem Zwischenhoch."

Zwickau beginnt stark - Altglienicke effizient

Dabei begann die Partie aus Sicht der "Schwäne" vielversprechend. Mit vier Änderungen in der Startelf startete Zwickau vor 4.219 Zuschauern dominant. Nach nicht einmal zwei Minuten wurde Luis Klein im linken Strafraum von Lukas Eixler bedient, traf mit seinem Flachschuss aber nur den Pfosten. Auch in der Folge waren die Westsachsen das spielbestimmende Team, hatten ein Plus an Ballbesitz und scheuten sich auch nicht vor Abschlüssen aus der zweiten Reihe. Altglienicke überstand aber den Druck in der Anfangsphase und wurde nach zehn Minuten stärker. Eshele prüfte Zwickaus Schlussmann Lucas Hiemann per Kopf, der die Kugel mit einer Glanztat zur Ecke klären konnte (18.).

Allerdings waren es die Gäste, die sich in dieser Phase des Spiels mehr und mehr in der gegnerischen Hälfte festbissen und nach 27. Minuten nicht unverdient in Führung gingen: Nach einem Freistoß aus halblinker Position stieg Eshele am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte ins rechte Eck. Auch im Anschluss war Altglienicke weiter am Drücker. Zwickau kam kaum hinten heraus und musste einige knifflige Aktionen im Strafraum klären. Erst kurz vor der Pause wurden die Westsachsen offensiv noch einmal gefährlich, allerdings verfehlte Felix Pilger eine Flanke von Könnecke um Zentimeter.

Manasse Eshele überwindet Zwickaus Torhüter Lucas Hiemann (Zwickau) zum 0:1.

FSV pennt erneut bei Standards

Zwickau startete zwar durchaus mutig in die zweite Hälfte, das Tor machte aber erneut Altglienicke. Und erneut fiel der Treffer nach einem Standard. Dieses Mal setzte sich Gunte am ersten Pfosten gegen zwei Gegenspieler durch und traf zum 2:0 (52.). Es sollte noch bitterer für Zwickau kommen. Zwar schob Eshele wenige Minuten später zunächst einen Elfmeter vorbei - Somnitz hatte zuvor den Ball an den Arm bekommen -, kurz darauf traf Altglienickes Torjäger aber per Kopf zur Vorentscheidung (65.), weil Zwickau bei einem Freistoß wieder keinen Zugriff bekam

Altglienickes Tobias Gunte markiert nach einer Ecke das 2:0.

Es sollte die Vorentscheidung sein. Der FSV mühte sich im Anschluss zwar nach Kräften und hatte durch den eingewechselten Marc-Philipp Zimmermann noch die Chance, zu verkürzen (71.), wirklich gefährlich wurde es in der Schlussphase aber nicht mehr. Stattdessen hatte Eren Öztürk den vierten Treffer auf dem Fuß, legte den Ball aber knapp am Pfosten vorbei (84.).

Könnecke: "Uns fehlt einfach der Wille"

Kapitän Könnecke zeigte sich im Anschluss "extrem enttäuscht", obwohl man eine gute Trainingswoche gehabt hatte. "Ich muss mich für die Gegentore bei den Fans entschuldigen, mit denen wir ein Fest feiern wollten. Wir dürfen nicht so den Faden verlieren. Uns fehlt einfach der Wille, die Zweikämpfe zu gewinnen. Das nervt mich wirklich sehr." Die Gegentore nach Standards seien "einfach zu billig. Man kann nicht jedes Spiel vier Tore schießen, um drei Punkte mitzunehmen. Die Durchschlagskraft hat uns auch gefehlt. Wir müssen unsere Chancen einfach sauber ausspielen."

