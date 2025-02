Fußball | Regionalliga Alle Nachholspiele neu terminiert Stand: 27.02.2025 17:18 Uhr

In der Regionalliga Nordost sind die zuletzt abgesagten Spiele neu angesetzt worden. Damit warten auch auf einige mitteldeutsche Teams zahlreiche englische Wochen.

Am Donnerstag (27. Februar 2025) hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) die letzten in den Vorwochen ausgefallenen Spiele neu angesetzt. Fast alle Nachholpartien sollen als englische Woche an einem Dienstag oder Mittwoch nachgeholt werden. Nur Erfurt mit einem Heimspiel am Freitag, 21. März und Plauen mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin am Samstag, 22. März dürfen ihre Nachholer an Wochenenden spielen.

Entsprechend wird auch das am letzten Wochenende ausgefallene Thüringenderby zwischen Erfurt und Jena an einem Wochentag ausgetragen. Neuer Termin ist der 8. April. Der Anstoß soll um 19 Uhr erfolgen.

Die Neuansetzungen der mitteldeutschen Spiele in der Übersicht

Dienstag, 4. März, 19 Uhr: Viktoria Berlin - FC Eilenburg

Mittwoch, 5. März: Chemie Leipzig - Hertha Zehlendorf

Dienstag, 11. März 19 Uhr: SV Babelsberg 03 - Chemnitzer FC

Mittwoch, 12. März, 18.30 Uhr: ZFC Meuselwitz - Greifswalder FC

Mittwoch, 12. März, 19 Uhr: VSG Altglienicke - FC Eilenburg

Mittwoch, 12. März, 19 Uhr: Hertha Zehlendorf - Carl Zeiss Jena

Mittwoch, 19. März, 19 Uhr: VFC Plauen - FSV Zwickau

Freitag, 21. März, 19 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - Hertha BSC II

Samstag, 22. März, 13 Uhr: Viktoria 1889 Berlin - VFC Plauen

Dienstag, 25. März, 19 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - VFC Plauen

Dienstag, 25. März, 19 Uhr: FC Eilenburg - Hallescher FC

Mittwoch, 26. März, 18 Uhr: Greifswalder FC - BSG Chemie Leipzig

Mittwoch, 26. März, 19 Uhr: FSV Zwickau - FC Rot-Weiß Erfurt

Dienstag, 8. April, 19 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - Carl Zeiss Jena

Mittwoch, 9. April, 19 Uhr: VSG Altglienicke - FSV Zwickau

Mittwoch, 9. April, 19 Uhr: Chemnitzer FC - Hertha BSC II

Mittwoch, 9. April, 19 Uhr: Chemie Leipzig - ZFC Meuselwitz

SpiO