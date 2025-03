Volleyball | Bundesliga Ärztin und Lehrerin bleiben Schwarz-Weiß Erfurt treu Stand: 25.03.2025 13:50 Uhr

Bundesliga und Medizin- bzw. Lehramtsstudium - Antonia Greskamp und Alina Zellin bekommen Profi-Job und Ausbildung gut unter einen Hut und verlängerten ihre Verträge bei Schwarz-Weiß Erfurt.

Das Volleyball-Bundesligateam von Schwarz-Weiß Erfurt kann auch in der neuen Saison auf Zuspielerin Antonia Greskamp und Mittelblockerin Alina Zellin setzen. Die beiden 25-Jährigen stehen schon länger in Diensten der Landeshauptstädterinnen und verlängerten ihren Vertrag um ein Jahr.

Erfurter Duo bleibt

"Wir freuen uns, dass wir zwei Erfurter Gesichter im Kader halten können", sagte Geschäftsführer Florian Völker in einer Pressemitteilung des Vereins am Dienstag (25. März). Greskamp habe bereits in der letzten Saison mit ihrem kreativen Spielstil gute Einsätze gehabt und gezeigt, dass sie Medizinstudium und Spitzensport gut unter einen Hut bringt. Auch die gebürtige Sächsin Zellin (stammt aus Taucha bei Leipzig) habe sich gut entwickelt und mehr Einsatzzeiten erarbeitet, als man vielleicht erwarten konnte, so Völker.

Doppelbelastung für Greskamp

Dass beide ein weiteres Jahr in der Bundesliga spielen wollen, ist auch von Seiten der Spielerinnen nicht selbstverständlich. Greskamp bereitet sich ab Herbst auf ihr Staatsexamen vor, das sie 2026 abschließen möchte, um dann als Ärztin zu arbeiten. "Ich bin mit dem Umfeld bei meinem Heimatverein zufrieden und die letzte Saison verlief für mich persönlich auch gut. Weil ich immer noch Spaß am Volleyball habe, hänge ich gerne noch eine Saison dran." Vom neuen Trainer - im Sommer übernimmt der Spanier Pablo Sanchez - erhoffe sie sich weiteren Input. Greskamp geht mit Erfurt schon in ihre vierte Erstligasaison.

"Dass ich ein weiteres Jahr in Erfurt in der 1. Bundesliga dabei sein kann, ehrt mich", sagte Zellin, die für den Bundesliga-Traum ihr Referendariat um ein weiteres Jahr verschieben wird. Zudem lehnte die angehende Grundschullehrerin ein Angebot aus dem Ausland ab.

SpiO/pm