Fußball | 3. Liga Abwehrtalent mit Offensivdrang: Erzgebirge Aue holt Burghardt aus Trier Stand: 06.06.2024 10:45 Uhr

Vierter Neuzugang im Lößnitztal: Erzgebirge Aue hat einen Abwehrspieler vom Oberliga-Meister Rheinland-Pfalz/Saar geholt. Trotz seiner erst 19 Jahre habe Maxim Burghardt bereits "alle Voraussetzungen für die 3. Liga", meint Aue-Sportchef Matthias Heidrich.

Bei Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue soll Abwehrtalent Maxim Burghardt die Defensive verstärken und die Offensive beleben. Wie der FCE am Donnerstag (6. Juni 2024) bekannt gab, erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2027.

34 Spiele - Zehn Torbeteiligungen

Burghardt ist ein Mann für die rechte Außenbahn. In der vergangenen Saison spielte er für Oberligist Eintracht Trier. Beim Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wurde er gleich in seinem ersten Männer-Jahr Stammspieler. Burghardt bringt trotz seiner Defensiv-Ausrichtung auch Offensiv-Talente mit: In 34 Partien (31 Mal in der Startelf) erzielte er drei Tore und bereitete sieben weitere vor.

Heidrich: "Vielversprechende Entwicklung"

Aue ist Burghardts erste Station außerhalb von Trier. Für FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich bringt der 1,80-Meter-Mann "alle Voraussetzungen für die 3. Liga und eine vielversprechende Entwicklung mit". Burghardt wird in der Pressemitteilung der Auer so zitiert: "Ich freue mich sehr über das Interesse und das Vertrauen solch eines namhaftes Vereins wie dem FC Erzgebirge Aue und werde alles daransetzen, es mit Leistung zu rechtfertigen."

Vierter Neuzugang im Erzgebirge

Burghardt ist der vierte Neuzugang des FCE. Zuvor waren bereits Mika Claußen (FC St. Pauli) Ricky Bornschein (Greuther Fürth II) und Pascal Fallmann (Rapid Wien) verpflichtet worden. William Kallenbach aus dem eigenen Nachwuchs erhielt zudem einen Profivertrag. Vier Spieler haben aktuell den Verein verlassen.

dh/pm