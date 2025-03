Eishockey | DEL2 Abstiegs-Showdown beginnt für Eispriaten Crimmitschau Stand: 07.03.2025 08:43 Uhr

Vier aus sieben - vier Siege aus sieben Spielen, so ist die einfache Nicht-Abstiegsformel für die Eispiraten Crimmitschau. Aber: die Westsachsen bekommen es in den Playdowns mit dem Meister der Vorsaison zu tun.

Mit den Erfolgserlebnissen der letzten Hauptrunden-Spiele starten Eispiraten Crimmitschau heute Abend in den Abstiegskampf der DEL2. Die Westsachsen duellieren sich in der Best-of-Seven-Serie mit den Eisbären Regensburg. Weil sich die Eispiraten in einer starken Hauptrunden-Schlussphase als Tabellen13. noch vor die Eisbären schoben konnten, haben die Sachsen im ersten Spiel am Freitag (7. März) und auch in einem möglichen siebenten Spiel am 23. März Heimrecht.

Coach Tuores: "Wollen uns revanchieren"

Das Duell mit den Eisbären ist durchaus emotional – und deshalb spricht Eispiraten-Trainer Jussi Tuores auch von einem "Re-Match". In der vergangenen Saison trafen sich beide Klubs in den Playoffs. Im Kampf um den Finaleinzug scheiterte Crimmitschau letztlich mit einer kalten 2:6-Dusche (bei zwischenzeitlichem 0:6-Rückstand).

Nun treffen sich beide Teams im Abstiegskampf wieder. Und mit Blick auf das Playoff-Aus aus dem Frühjahr 2024 sagt Coach Tuores: "Natürlich ist es für mich persönlich und auch für das Team so, dass wir nun ein 'Rematch' bekommen. Wir sind im letzten Jahr nicht glücklich darüber gewesen, wie die Dinge gelaufen sind. Dafür haben wir nun die Gelegenheit, uns zu revanchieren."

Können die Eispiraten Crimmitschau erneut gegen Regensburg jubeln?

Bessere Crimmitschau-Formkurve

Schaut man auf die jüngste Formkurve könnte das sogar gelingen: Die Eispiraten – zwischenzeitlich auf den letzten Platz der DEL2 abgerutscht – haben in den letzten elf Spielen der Hauptrunde sieben Siege geholt. Regensburg, immerhin Meister der Vorsaison, gewann von den letzten zwölf Spielen dagegen nur eins (und das ausgerechnet gegen die Eispiraten). Regensburg ist zudem das schlechteste Unterzahl-Team der Liga. Crimmitschau hat dafür das drittbeste Überzahlspiel der Hauptrunde.

Sieben Spiele sind angesetzt, wer zuerst viermal gewinnt, bleibt in der DEL2. Dass die Eispiraten beim Spielen der gesamten Serie vier Heimspiele haben, könnte dabei durchaus eine Rolle spielen: In der Hauptrunde gewann im direkten Duell Eispiraten gegen Eisbären immer der Gastgeber.

Es gibt eine zweite Abstiegsrunde

Falls die Eispiraten aber gegen Regensburg den Kürzeren ziehen, sind sie noch nicht definitiv sportlicher Absteiger. Es gibt noch eine zweite Abstiegsrunde. Der Verlierer von Crimmitschau vs. Regensburg spielt dann gegen den Verlierer von Kaufbeuren vs. Selber Wölfe den einzigen sportlichen Absteiger der DEL2 aus.

Die Termine der Playdowns

Spiel 1 – Freitag, 07.03.2025: Crimmitschau vs. Regensburg

Spiel 2 – Sonntag, 09.03.2025: Regensburg vs. Crimmitschau

Spiel 3 – Freitag, 14.03.2025: Crimmitschau vs. Regensburg

Spiel 4 – Sonntag, 16.03.2025: Regensburg vs. Crimmitschau

Spiel 5 – Dienstag, 18.03.2025: Crimmitschau vs. Regensburg

Spiel 6 – Freitag, 21.03.2025: Regensburg vs. Crimmitschau

Spiel 7 – Sonntag, 23.03.2025: Crimmitschau vs. Regensburg

* Anmerkung: Nach vier Siegen für ein Team ist die Serie beendet, die Spiele 5 bis 7 werden möglicherweise nicht ausgetragen

Dirk Hofmeister