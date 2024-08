Nach viereinhalb Jahren Abschied auf Instagram: Dani Olmo verlässt RB Leipzig Stand: 09.08.2024 13:14 Uhr

Viereinhalb Jahre lief Dani Olmo für RB Leipzig auf. Nun zieht es den Europameister zurück nach Spanien – zu dem Verein, bei dem er das Fußballspielen gelernt hat. Die Ablöse liegt wohl im 60-Millionen-Bereich - ein Teil davon muss der Klub aber abgeben.

Dani Olmo verlässt RB Leipzig. Der Spanier verabschiedete sich am Freitag (09.08.2024) bei Instagram mit den Worten: "Danke, dass ich Teil der RB Leipzig-Reise sein durfte. Ich werde Euch immer in meinem Herzen tragen." Damit scheint ein auch offiziell Wechsel zum FC Barcelona kurz bevorzustehen. Auf "X" (früher "Twitter") kursieren Videos, die Olmo zeigen, wie er an der Geschäftsstelle des FC Barcelona mit dem Auto vorfährt und in die Räumlichkeiten geht.

Der Abgang des Spaniers hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Bei seinem neuen Klub in Barcelona wird er von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainiert.

Olmo: "Haben zusammen Geschichte geschrieben"

"Ein junger Club, ein junger Spieler. Wir sind zusammen gewachsen, wir haben die ersten Titel gewonnen und wir haben zusammen Geschichte geschrieben", verabschiedete sich Olmo auf Instagram: "Zwei Pokale und der Super Cup sind nur ein paar Momente von ganz vielen die ich immer bei mir tragen werde."

Raum: "Riesenverlust"

Zu den Gerüchten und die Bedeutung eines Abgangs wurde am Mittwoch (07.08.2024) auch dessen bisheriger Teamkollege David Raum befragt. Nationalspieler Raum sagte da noch im Konjunktiv: "Falls er gehen sollte, wäre es ein Riesenverlust. Er ist ein Top-Spieler. Man hat ihn natürlich immer gern im Team." Ein Wechsel zum FC Barcelona wäre aber gut, "weil es dann für ihn der richtige Schritt ist.

Bis zu 62 Millionen Euro Ablöse

Neben "Barça" hatte sich wohl auch Manchester City um Olmo bemüht, am Ende waren aber nur die Katalanen bereit, die von RB Leipzig geforderte Summe zu zahlen. Berichten zufolge liegt die Ablöse bei 55 Millionen Euro plus Zusatzleistungen in Höhe von sieben Millionen Euro und damit über der abgelaufenen 60-Millionen-Ausstiegsklausel.

Die Sachsen werden aber wohl nicht die volle Summe einstreichen. Bei Olmos Wechsel von Dinamo Zagreb nach Leipzig im Januar 2020 berichtete Transfermarkt.de, dass eine Weiterverkaufsklausel vereinbart wurde. Demnach müsse RB 20 Prozent des Transfergewinns an die Kroaten überweisen.

Lange wurde über die Zukunft von Xavi Simons (links) und Dani Olmo spekuliert. Inzwischen ist klar: Simons bleibt bei RB, Olmo geht nach viereinhalb Jahren.

Flick bekommt Wunschspieler

Olmos Vertrag in Leipzig war noch bis 2027 gültig. Entsprechend gelassen zeigte sich RB Leipzigs neuer Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer, am Dienstagvormittag. Bezüglich des möglichen Transfers sei er "relativ entspannt".

Olmo selbst hatte allerdings seinen Wechselwillen angedeutet und spätestens durch die starken Leistungen bei der EM das Interesse großer Vereine geweckt. Der 26-Jährige erzielte drei Treffer und teilte sich mit fünf weiteren Spielern den Goldenen Schuh für den besten Turnier-Torschützen. Er gilt als Wunschtransfer von Barcelonas Sportdirektor Deco und Trainer Flick.

Viele Verletzungen

Das Trikot der Leipziger trug er seit 2020 in 148 Spielen. Dabei erzielte er 29 Tore und bereitete 34 Treffer vor. Vor allem in den beiden zurückliegenden Spielzeiten entwickelte sich der offensive Mittelfeldmann zu einem echten Unterschiedsspieler. Allerdings wurde der 39-fache spanische Nationalspieler auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Verletzungen, die er sich regelmäßig in Spielen für die Nationalelf zuzog. So verpasste Olmo zwischen 2021 und 2024 verletzungs- oder erschöpfungsbedingt 68 Spiele.

Olmo (Mite) bei seinem ersten Training für RB im Januar 2020.

Cherki soll Olmo-Nachfolger werden

Schäfer und Sportdirektor Rouven Schröder sind indes bei der Suche nach einem Ersatz offenbar bereits fündig geworden. Wie Sky berichtet, soll Nachwuchstalent Rayan Cherki von Olympique Lyon der Wunschkandidat sein. Im Gespräch ist eine Ablöse von 15 bis 20 Millionen Euro. Der 20 Jahre alte Franzose wird seit einigen Wochen aber auch mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

RB: Mittelfeldspieler Moriba wird verliehen

Ebenfalls am Mittwoch vermeldete RB den Abgang von Mittelfeldspieler Ilaix Moriba. Der 21-Jährige wird allerdings nur verliehen: In der kommenden Saison soll Moriba beim spanischen Erstligisten Calta Vigo Spielpraxis sammeln. Wie RB mitteilte, wurde eine Kaufoption für den Nationalspieler Guineas vereinbart. Moriba spielte bereits seit Januar in Spanien, als Leihe für den FC Valencia.

Leipzigs Ilaix Moriba (weiss) gegen Bruegges Brandon Mechele

dpa/sid/mru/dh