Fußball | Regionalliga 2:1-Sieg im Vogtland - Erfurt kämpft Plauen nieder Stand: 03.11.2024 15:03 Uhr

Erfurt hat einen Lauf in der Regionalliga. Und diesen setzten die Thüringer am Sonntag auch in Plauen fort. Dabei hätte der Aufsteiger in der Nachspielzeit ausgleichen können.

Rot-Weiß Erfurt hat seinen Aufwärtstrend auch bei Regionalliga-Aufsteiger VFC Plauen fortgesetzt. RWE gewann am Sonntag (03. November 2024) 2:1 (1:0) und bleibt damit auch das sechste Spiel in Serie ungeschlagen. Plauen kassierte dagegen nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage. Erfurt klettert mit dem sechsten Saisonsieg auf Rang sechs. Plauen fällt nach der siebten Niederlage auf Rang 14 ab.

Plauen in der Nachspielzeit an die Latte

Die Tore in der umkämpften Partie erzielten Jeremiah Maluze (45.) und Marco Wolf (69.) für Erfurt. Zum 1:2-Anschluss für Plauen verkürzte Eric Träger (90.). In der Nachspielzeit lag sogar der Ausgleich in der Luft, Fabio Riedl traf aber nur die Latte (90.+3.).

Plauens Lucas Will kann sich im Erfurter Strafraum nicht durchsetzen.

Erfurt beginnt dominant

Erfurt, das mit der mächtigen Kulisse von rund 1.000 RWE-Fans ins Vogtland gereist kam, ging dominant in die Partie beim kampfstarken VFC. Ömer Uzun per Seitfallzieher (18.), Obed Ugondu (20./22.) mit einer Doppelchance und Robin Fabinski freistehend aus zehn Metern (37.) ließen aber gute Möglichkeiten liegen. Plauen hatte Mitte der ersten Halbzeit eine kurze Druckphase, blieb aber ohne Chance. Vor allem bei Standards zeigte sich der VFC harmlos.

Erfurt geht mit Halbzeitpfiff in Führung

Mit dem Halbzeitpfiff dann die Führung für das Team von RWE-Coach Fabian Gerber: Nach einem Freistoß von rechts legte Ömer Uzun vom langen Pfosten quer, am kurzen Pfosten schob Jeremiah Maluze ohne Probleme und zum großen Jubel der Erfurter ein (45.).

Plauen beim 0:2 ausgekontert

Nach dem Wechsel präsentierte sich Plauen mit anderem Gesicht. Das Team von VFC-Coach Karsten Oswald presste nun höher und erarbeitete sich mehr Ballbesitzanteile. Trotz Dominanz kamen die Hausherren aber nicht zu Hochkarätern. Im Gegenteil: Beim 0:2 wurden die Vogtländer klassisch ausgekontert. Einen Angriff über den eingewechselten Phillip Aboagye konnte der ebenfalls eingewechselte Lars Kleiner noch nicht über die Linie bringen. Marco Wolf köpfte den Abpraller schließlich zum 2:0 ein (69.).

VFC-Anschluss kommt zu spät

Plauen gab sich auch in Rückstand nicht auf. Bereits Johan Martynets hatte das 1:2 auf dem Fuß, vergab aber eine Riesenchance freistehend (75.). Kurz darauf vergab Fabio Riedl (82.). In der 90. Minute fiel dann der Anschluss: Eric Träger staubte nach einem Flipper-Ball ab. Nun setzte sich Plauen im RWE-Strafraum fest, Erfurt zitterte. Doch die Latte half den Thüringern, Plauen wurde für die Aufholjagd dagegen nicht belohnt.

Dirk Hofmeister