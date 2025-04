Fußball | 3. Liga 2025 statt 2045 – Dynamo Dresden kauft eigenes Trainingszentrum Stand: 02.04.2025 10:48 Uhr

Das ist beeindruckend: 20 Jahre vor Ablauf des Mietvertrages ist Dynamo Dresden nun Besitzer des eigenen Trainingszentrums. Die Walter-Fritzsch-Akademie wurde gekauft. Das bringt mehrere Vorteile. Eine Hiobsbotschaft gab es jedoch aus dem Stadtrat.

Zur Tabellenspitze in der 3. Liga kommt für Dynamo Dresden in diesen Tagen eine weitere gute Nachricht hinzu: Die Sachsen haben das eigene Trainingszentrum vorzeitig gekauft. Damit gehört dem achtmaligen DDR-Meister erstmals eigener Grund und Boden.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm auf dem Trainingsplatz der Walter-Fritzsch-Akademie.

Finanzielle Entlastung in Millionenhöhe

Wie der Klub am Mittwoch (2. April 2025) mitteilte, wurde ein entsprechender Kaufvertrag am Dienstag (1. April 2025) unterzeichnet. Bei dem Notartermin waren neben der Geschäftsführung von Dynamo Dresden auch der bisherige Besitzer, eine Dresdner Immobiliengesellschaft, anwesend. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt.

Ursprünglich sollte das Mietkaufverhältnis der "AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie" noch bis 2045 laufen. Der vorzeitige Kauf der Anlage bringt nun "in den kommenden Jahren eine wirtschaftliche Entlastung in Millionenhöhe für die Sportgemeinschaft", hieß es in der Pressemitteilung.

Dynamo-Geschäftsführer David Fischer sprach von einem "ganz besonderen Moment für unseren Verein".

"Rahmenbedingungen auf Bundesliga-Niveau"

"Dieser Tag stellt einen ganz besonderen Moment für unseren Verein dar, der nun zum ersten Mal in seiner Historie über eigenen Grund und Boden verfügt", wird David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation bei Dynamo, in der Pressemitteilung zitiert.



"Neben dem erheblichen finanziellen Vorteil, den der vorzeitige Kauf mit sich bringt, wurde mit dieser Anlage in Steine investiert, die durch die fantastischen Rahmenbedingungen auf Bundesliga-Niveau langfristig eine optimale sportliche Entwicklung ermöglichen." Das Trainingszentrum war im Sommer 2020 nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet worden.

Stadt senkt Zuschüsse für Harbig-Stadion

Eine Hiobsbotschaft gab es zu Wochenbeginn jedoch aus dem Stadtrat: Der Mietzuschuss für das Rudolf-Harbig-Stadion wurde von 1,5 Millionen Euro auf 500.000 Euro gesenkt. Die jährlichen Mietkosten für die Spielstätte des Teams von Cheftrainer Thomas Stamm in der 3. Liga betragen 3,2 Millionen Euro.

