Fußball | DFB-Pokal (F) 1. FFV Erfurt kämpft sich in die zweite Pokalrunde Stand: 18.08.2024 15:28 Uhr

Die erste Hürde im DFB-Pokal ist übersprungen: Die Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt haben sich im Regionalliga-Duell in Siegelbach schadlos gehalten und hoffen nun auf einen attraktiven Gegner.

Der 1. FFV Erfurt steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. In einem Regionalliga-Duell setzte sich das Team von Trainer Gino Heinze am Sonntag (18.08.2024) beim SC Siegelbach mit 5:2 durch. Die nächste Runde wird bereits am kommenden Dienstag (20.08.2024) im Anschluss an die Partie FSV Gütersloh gegen Union Berlin ausgelost. Gespielt wird dann zwischen dem 7. und 11. September.

Mittelsdorf-Doppelpack stellt die Weichen auf Sieg

Für beide Teams war es das erste Pflichtspiel der Saison, in der Regionalliga fällt der Startschuss erst in einer Woche. Und Erfurt hatte im ersten Durchgang etwas mehr von der Partie, verbuchte einige Abschlüsse und führte in der 33. Minute, Anna Mittelsdorf traf. Und legte in der 51. Minute gleich noch einen Treffer nach. Damit war dem Südwest-Regionalligisten der Zahn gezogen. Und die Erfurterinnen hatte Spaß an der Partie gefunden und erhöhten durch Nele und Jette Gast auf 0:4. Doch Siegelbach gab nicht auf und kam durch Lena Zimmermann und Frederike Frank innerhalb von vier Minuten wieder auf 2:4 heran. Jette Gast machte dann in der 87. Minuten mit ihrem zweiten Tor endgültig den Deckel drauf.

Pokalfinale verloren, dennoch am Start

Beide Teams hatten sich durch die Hintertür für den DFB-Pokal qualifiziert., Siegelbach hatte das Landespokal-Finale gegen den FSV Mainz zwar mit 0:1 nach Verlängerung verloren, erhielt aber den Startplatz, weil Mainz nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga automatisch qualifiziert war. Erfurt hatte das Pokalfinale gegen Carl Zeiss Jena II 1:3 verloren, profitierte aber davon, dass zweite Mannschaften keine Startberechtigung haben.

