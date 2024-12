Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg setzt bei Aufsteiger Münster auf Tempo Stand: 05.12.2024 21:26 Uhr

Nach dem Rückschlag gegen Hertha BSC will der 1. FC Magdeburg wieder seine Auswärts-PS auf den Rasen bekommen. Am Samstagabend wartet das Top-Spiel unter Flutlicht bei Aufsteiger Preußen Münster.

Auswärts hui, zuhause pfui: Der 1. FC Magdeburg tut sich in dieser Saison vor heimischer Kulisse sehr schwer, in der Fremde läuft es dagegen für den Fußball-Zweitligisten glänzend. Da trifft es sich scheinbar gut, dass die Elbestädter am Wochenende wieder eine Reise absolvieren: Am Samstagabend wartet Aufsteiger Preußen Münster auf das Team von Christian Titz. Anstoß ist um 20:30 Uhr (Audiostream und Ticker).

FCM zweitbestes Auswärtsteam

Titz hat mit seiner Elf in sieben Auswärtspartien schon satte 16 Zähler geholt und ist damit das zweitbeste Auswärtsteam. Diese Bilanz würde er beim Überraschungsverein, der als Drittliga-Aufsteiger in die 2. Liga durchmarschiert ist, gerne ausbauen. Der Gegner sei "in der Liga angekommen". Zuletzt punktete der Vorletzte regelmäßig, schlug Düsseldorf und trotzte Karlsruhe und Darmstadt jeweils einen Zähler ab. Die Westfalen ließen dabei kaum Gegentore zu.

FCM-Verteidiger Daniel Heber (re.) beim Top-Spiel in Köln. Das gewannen die Magdeburger überraschend mit 2:1.

Münster taktisch variabel - Standards gefährlich

Titz sagt: "Münster hat schon zwei Gesichter gezeigt. Gegen Köln bauten sie das Spiel von hinten mit viel Ballbesitz auf. In Darmstadt standen sie tief, verteidigen die Box und gingen ins Umschaltspiel." Besonderen Respekt hat er vor den Preußen-Standards wie "Ecken und weiten Einwürfen".

Schnelligkeit soll die Abseitsfalle aushebeln

Nach den personellen Problemen vor der Heimpartie gegen Hertha BSC kann der Magdeburger Coach offensiv wieder "aus dem Vollen schöpfen". Christian Titz erwartet einen Kontrahenten mit "Wucht und Kampfbereitschaft". Sein Team müsse "schnell spielen, wenn es in die Tiefe geht". Sonst schnappe die Abseitsfalle zu. Um Überzahlsituationen zu kreieren, müsse man es schaffen, schnell die Seiten zu verlagern".

Magdeburg gewann auswärts schon fünf Mal. Hier jubelt Mohammed El Hankouri in Regensburg.

1.250 FCM-Fans sind mit dabei. Das betagte Preußenstadion ist mit nur 12.422 Zuschauern schon ausverkauft.

Besonderes Spiel für FCM-Kapitän

Ein paar Tickets hat Magdeburgs Kapitän hoffentlich bekommen: Dominik Reimann ist in seiner Geburtsstadt zu Gast, für die Preußen spielte er aber nie. Es ging für den Schlussmann über den ESV Münster, Borussia Dortmund und Kiel nach Magdeburg.

FCM-Kapitän Dominik Reimann wurde in Münster geboren, spielte aber nie für den SC Preußen.

Gutes Omen für den FCM: In den jüngsten elf Top-Spielen der 2. Bundesliga am Samstagabend gab es nur einen einzigen Heimsieg. Fünfmal jubelten die Gäste über einen Dreier.

cke