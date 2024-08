Fußball | DFB-Pokal (F) 1. FC Magdeburg ohne Chance beim Premieren-Spiel gegen den HSV Stand: 18.08.2024 17:21 Uhr

Mit der Fusion zweier Vereine begann Anfang diesen Jahres im Magdeburger Frauenfußball eine neue Zeitrechnung. Doch beim Debüt gegen den Hamburger SV gab es für den FCM nichts zu holen.

Die Frauen des 1.FC Magdeburg sind in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Gegen den Hamburger SV verloren die FCM-Kickerinnen am Sonntag (18.08.2024) in der heimischen Avnet Arena 0:2 (0:1). Für den Regionalligisten war es zeitgleich das erste Spiel nach der Fusion der beiden Frauenabteilungen des FCM und des Magdeburger FFC.

DFB-Pokal Hamburger SV vs. 1. FC Magdeburg

Klassenunterschied bemerkbar

Dementsprechend motiviert gingen die Magdeburgerinnen ins Spiel, doch war der Zweitligist aus Hamburg an diesem Nachmittag eine Nummer zu groß für die neuformierte Truppe. Tara Fee Burmann erzielte in der 23. Minute die Führung für die Rothosen, die im Anschluss noch mehrere Hochkaräter vergaben und dadurch mit einer denkbar knappen Führung in die Halbzeit gingen.

DFB-Pokal 1. FC Magdeburg vs. Hamburger SV Tor 0:2 Mia Büchele

HSV dominiert nach der Pause

Im zweiten Durchgang veränderte sich das Bild kaum. Die 1550 Zuschauer sahen spielbestimmende Hamburgerinnen, die immer wieder gefährlich vor das Tor von FCM-Keeperin Florentine Rudloff kamen - allerdings wahlweise an der eigenen Unzulänglichkeit oder der glänzend aufgelegten Torfrau scheiterten. In der 70. Minute dann die Entscheidung durch Mia Büchele, die nach Vorarbeit von Vildan Kardesler auf 2:0 stellte und damit das Aus der Magdeburgerinnen besiegelte.

SpiO / sbo