Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg: Neuzugang Kaars und der Traum von der Bundesliga

Mit vier Treffern in vier Pflichtspielen hat Martijn Kaars beim 1. FC Magdeburg einen traumhaften Einstand hingelegt. Und auch die Ziele des Niederländers bleiben ambitioniert.

Seine neue Heimat hat Martijn Kaars - wie sollte es für einen waschechten Niederländer auch anders sein - vornehmlich auf dem Fahrrad entdeckt. "Ich mag die Stadt sehr", erklärte der im Sommer zum 1. FC Magdeburg gekommene Stürmer nach einer Trainingseinheit im strahlenden Sonnenschein am Mittwoch (28. August).

Allen voran die Kulisse bei den ersten beiden Heimspielen gegen Elversberg und Schalke sorgte für große Begeisterung bei dem 25-Jährigen. Vor allem beim emotional aufgeladenen 2:2 gegen Schalke sei die Unterstützung "verrückt" gewesen, so Kaars. "Wir wurden in jeder Minute fantastisch unterstützt. Das ist sehr schön für mich, weil ich das aus Holland so nicht gewohnt bin."

Kaars schlägt ein

Kaars kam im Sommer vom Zweitligisten Helmond Sport nach Sachsen-Anhalt, spielte dort teilweise vor weniger als 1.000 Zuschauern. Nach 21 Toren in der vergangenen Saison wurde der FCM auf ihn aufmerksam - und bewies mit dem Transfer einen guten Riecher. Schließlich ist es nicht zuletzt dem 1,83 Meter großen Rechtsfuß zu verdanken, dass Magdeburg mit fünf Punkten aus drei Spielen einen starken Saisonstart hingelegt hat. Beim 3:1-Erfolg gegen Braunschweig traf Kaars doppelt, auch gegen Schalke und im Pokal gegen Offenbach war er erfolgreich.

"Ich kann Tore schießen, das ist meine Qualität"

"Wir hatten in dert Liga einen guten Start, haben aber leider im Pokal enttäuscht", weiß auch der Niederländer, der mit seinem persönlichen Einstand an der Elbe aber mehr als zufrieden ist. "Ich kann Tore schießen, das ist meine Qualität", so die trockene, aber durchaus zutreffende Beschreibung seiner Stärken.

Trotz des vielversprechenden Saisonstarts - der FCM belegt nach drei Spieltagen Platz sieben - bleibt das primäre Ziel der Klassenerhalt. Auch, weil die Erinnerungen an die vergangene Saison, als man lange gegen den Abstieg kämpfen musste, durchaus noch präsent sind. Das ist auch Kaars bewusst, dennoch sei man mit dem aktuellen Team in der Lage, den einen oder anderen großen Namen "ein wenig zu überraschen".

Wichtige Tipps von Titz

Dass das Niveau in der 2. Bundesliga im Vergleich zur niederländischen zweiten Liga deutlich höher ist, stört ihn dabei wenig. "In beiden Ligen wollen die Mannschaften aktiv Fußball spielen. Daher brauchte ich nicht viel Eingewöhnungszeit", betont der Mittelstürmer. "Aber in Deutschland ist alles noch einmal schneller und besser. Jedes Team verfügt über elf sehr gute Spieler. Die Intensität ist höher." Nicht umsonst konnte er von FCM-Trainer Christian Titz bereits den einen oder anderen Tipp im taktischen Bereich mitnehmen, speziell "wie ich meinen Körper ideal einsetzen kann."

Es soll nicht der letzte Jubel bleiben - Kaars feiert seinen Führungstreffer gegen Schalke 04.

Das soll im Idealfall auch am Samstag auswärts beim 1. FC Nürnberg gelingen (13 Uhr im Ticker und live hören). In der vergangenen Saison verlor Magdeburg beide Spiele gegen die Franken mit 0:1. Kaars will erneut seinen Teil dazu beitragen, um die Negativserie zu durchbrechen - und den FCM möglichst früh in ruhige Fahrwasser führen. Das langfristige Ziel ist für den niederländischen Knipser schließlich die Bundesliga, "natürlich mit Magdeburg", fügte er mit einem Lächeln hinzu.

