Fußball | DFB-Pokal 1. FC Magdeburg muss Bieberer Berg erklimmen

Sportlich ist der 1. FC Magdeburg bei seinem Pokalauftritt in Offenbach klarer Favorit. Aber auf dem Bieberer Berg herrscht immer eine ganz besondere Atmosphäre und die Gastgeber haben noch eine offene alte Rechnung.

Der Bieberer Berg in Offenbach ist am kommenden Montag (19. August, 18 Uhr im Ticker und komplet live hören) Austragungsort des Erstrundenspiels im DFB Pokals zwischen den Kickers und dem 1. FC Magdeburg. 16.000 Fans – darunter 1.860 Magdeburger – werden für eine stimmungsvolle Kulisse sorgen. Der Zweitligist ist natürlich klarer Favorit, doch nicht nur Cheftrainer Christian Titz weiß, was den FCM dort erwartet: "Ich kenne das von früher. Das wird ein richtiges Pokalspiel, da wird auf den Rängen war los sein. Wir freuen uns aber auf das Spiel."

Bockhorn, Atik und Leipertz fehlen am Bieberer Berg

Weniger erfreulich ist, dass die Magdeburger mit einigen personellen Sorgen zu kämpfen haben. Neben Herbert Bockhorn, der wegen eines Kreuzbandrisses langfristig ausfällt, fehlt auch Baris Atik. Die alte Muskelverletzung ist beim 3:1-Sieg in Braunschweig wieder aufgerissen. "Er wird behandelt, wieder aufgebaut. Dazu kam eine Zahn-OP." Ob er bereits beim nächsten Zweitliga-Spiel gegen Schalke 04 wieder an Bord sein wird, ist fraglich. Auch Neuzugang Robert Leipertz wird in Offenbach fehlen.

Baris Atik (1. FC Magdeburg) muss verletzt vom Platz

Gerade die schwere Verletzung von Bockhorn schmerzt Titz. "Für Herbert tut es mir leid. Wir standen da und haben gesehen, das sieht nicht gut aus. Wir haben ihm klar mitgeteilt, wir stehen bei ihm." Mit Blick auf die Verletzten erklärte der Cheftrainer der Magdeburger, dass man auch mit Blick auf solche Szenarien den Kader in der Breite anders aufgestellt habe.

FCM-Coach: "Treffen auf hochmotivierten Gegner"

Doch egal, wer auch immer spielen wird, die Hürde im Pokal müsste ohne größere Probleme übersprungen werden. Auch wenn Titz einen "hochmotivierten Gegner" erwartet. So werde man ins Spiel gehen. Man habe zwar Elfmeter trainiert, wolle das Spiel aber vorher entscheiden.

Duo Christian Neidhart (Cheftrainer) und Christian Hock (Sportdirektor) will raus aus der Regionalliga.

Der Regionalligist aus Offenbach nimmt in dieser Saison einen erneuten Anlauf, um endlich wieder den Sprung in die 3. Liga zu schaffen. Seit einem Jahr arbeitet Sportgeschäftsführer Christian Hock daran. Der war 2022/23 in Magdeburg tätig, baute dort u.a. die U23 neu auf. Und schwärmte vom Weg des FCM und dem Duo Titz/Schork. "Wir haben hier sehr gut zusammengearbeitet. Am Montag sind wir aber Konkurrenten. Er wird uns vor eine interessante Aufgabe stellen", weiß Christian Titz.

Erinnerungen an Aufstiegsspiel 2015

Und die Kickers haben auch noch eine Rechnung mit den Magdeburgern offen. 2015 verpasste Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga, als man in den Aufstiegsspielen am FCM scheiterte. Am 31. Mai 2015 stand das Rückspiel am Bieberer Berg an. Der FCM hatte das Hinspiel 1:0 gewonnen, Offenbach führte zwischenzeitlich, am Ende siegte der FCM mit 3:1. Der Magdeburger Weg ging weiter in Richtung 3. Liga, die Realität beim OFC heißt weiter vierte Liga. "Wir haben viel von den Fans gehört, dass da noch was offen ist", erklärte Kickers-Coach Christian Neidhart.

