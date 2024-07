Fußball | Testspiel 1. FC Magdeburg kommt nicht über Remis gegen Bayern München II hinaus Stand: 05.07.2024 16:21 Uhr

Erster kleiner Dämpfer für den 1. FC Magdeburg in der Saisonvorbereitung: Gegen Bayern München II musste sich das Team von Trainer Christian Titz mit einem Unentschieden begnügen.

Der 1. FC Magdeburg hat sich im ersten Testspiel im Trainingslager am Freitag (5. Juli 2024) mit einem Unentschieden von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München getrennt. Maximilian Wagner hatte den Regionalligisten auf der Sportanlage Heimstetten in der 32. Minute in Führung gebracht. Tatsuya Ito glich kurz nach der Pause (48.) für den FCM zum 1:1-Endstand aus.

Bisher drei Siege

Die vorherigen drei Testspiele in der Vorbereitung hatten die Magdeburger gewonnen. Aktuell bereitet sich die Mannschaft von Trainer Christian Titz in Bad Wörishofen im Allgäu auf die kommende Spielzeit vor.

Vier weitere Testspiele geplant

Das nächste Testspiel steht zum Abschluss des Trainingslagers am 12. Juli gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich in Benningen an. Am 20. Juli folgt die offizielle Saisoneröffnung in Magdeburg gegen Bundesligist VfL Bochum. Bis zum Zweitligastart Anfang August gegen die SV Elversberg stehen zwei weitere Tests gegen Norwich City (26. Juli) und Sampdoria Genua (27. Juli) auf dem Programm.

SpiO/dpa