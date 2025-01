Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg in der Türkei angekommen - Vorbereitung beginnt Stand: 03.01.2025 11:15 Uhr

Der 1. FC Magdeburg muss zum Jahresbeginn wieder ranklotzen und beginnt am Freitag mit dem Training für die Rückrunde der 2. Bundesliga. Für das Wintertrainingslager sind die Magdeburger in die Türkei gereist, wo am Samstag bereits das erste Testspiel ansteht.

Gegen 14 Uhr hob das Flugzeug mit der Mannschaft von Trainer Christian Titz am Donnerstag von Berlin in Richtung türkische Riviera ab. Gegen 19 Uhr landeten die Sachsen-Anhalter und machten sich geschlossen auf den Weg ins Teamhotel. Bis zum 11. Januar bleiben die Elbestädter für das Trainingslager in Side-Kumköy.

Zwei U23-Spieler im Gepäck

Mit Verteidiger Marcel Zajusch und Linksaußen Magnus Baars gibt Cheftrainer Titz gleich zwei jungen Talenten im Trainingslager die Chance sich zu beweisen. Personell hält der mitgereiste Kader ansonsten aber wenig Überraschungen bereit. Die Langzeitverletzten um Außenverteidiger Herbert Bockhorn und Stürmer Emir Kuhinja (beide Kreuzbandriss) sind nicht mit ins Trainingslager gereist. Auch Lubambo Musonda (Sehnenriss im Adduktorenbereich) setzt die Reha in Magdeburg fort.

Trainingsauftakt am Freitag

Nach der Anreise stehen am Freitag die ersten Trainingseinheiten auf dem Programm. Bei 16 Grad Celsius und blauem Himmel trainierte der Zweitligist bereits um 10 Uhr Ortszeit, bevor am Nachmittag um 15:45 Uhr eine zweite Einheit angesetzt ist. Neben dem regulären Trainingsprogramm werden auch eine Reihe an Testspielen stattfinden.

Erster Gegner: FC Gangwon

Das erste Testspiel bestreitet der FCM gegen den Gangwon FC. Der südkoreanische Verein spielt in der K League Classic, der höchsten Spielklasse Südkoreas. Wie so häufig im Trainingslager wird der Modus geändert. Statt der üblichen 45 Minuten werden in Side zweimal 60 Minuten gespielt. In der kommenden Woche treffen die Blau-Weißen außerdem auf den Europa-League-Teilnehmer Dynamo Kiew (10. Januar). Am gleichen Tag testet der aktuell Fünftplatzierte dann auch gegen den Ligakonkurrenten und Verfolger Hannover 96. Die Rückrunde beginnt für den 1. FC Magdeburg am Sonntag, den 19. Januar beim SV Elversberg.

FCM als "Anker der Zuversicht"

Nach dem verheerenden Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird laut Verein weiterhin allen Opfern und Verletzten gedacht. Der Verein will in der schweren Zeit "auch etwas Ablenkung geben und ein Anker der Zuversicht sein", so der Verein weiter. Am 20. Dezember wurden bei einem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt fünf Menschen getötet und mehr als 200 Personen verletzt.

SpiO/pm