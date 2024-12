Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg gegen die schwarze Düsseldorf-Serie Stand: 18.12.2024 20:06 Uhr

Seit 2008 hat der 1. FC Magdeburg nicht mehr gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Damals spielten beide Klubs noch Regionalliga. In der 2. Liga gelang noch kein FCM-Sieg. Und am Freitag? Der FCM reist als bestes Auswärtsteam der Liga an den Rhein.

Fortuna Düsseldorf kann Herbstmeister werden, der 1. FC Magdeburg auf die Aufstiegsplätze springen – und am Freitagabend (20. Dezember, 18.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von Sport im Osten) treffen beide Teams aufeinander. Das klingt nach einem Zweitliga-Spitzenspiel zum Auftakt in den letzten Spieltag es Jahres.

Jüngste Bilanzen mit Dellen

Doch es ist auch ein Duell zweier zuletzt nur mittelmäßigen Teams. Gastgeber Düsseldorf gewann nur eins der letzten sieben Punktspiele, Magdeburg holte in den letzten neun Punktspielen nur zwei Siege. Schaut man auf die letzten neun Spieltage, stehen F95 und der FCM nur auf den Rängen 15 und 14.

Umso wichtiger, dass am Freitag gewonnen wird: "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe", blickt FCM-Coach Titz auf die Flutlicht-Partie. "Wir wissen, dass wir mit Düsseldorf auf eine Mannschaft treffen, die sehr effizient ist", hat der Magdeburger Trainer analysiert. Die Statistik dazu liest sich so: Bei einem xGoals-Wert von 30 erzielte Düsseldorf 26 Tore. Heißt, die Fortuna erzielt fast genauso viele Tore wie es die Qualität ihrer Chancen erwarten lässt.

Titz über Fortuna: "Mix"

Schwer werden dürfte es zudem für die FCM-Angreifer, das Team von Düsseldorf-Coach Daniel Thioune hat die zweitbeste Defensive der Liga. "Die letzten beiden Spiele sind sie wieder stabil", bezieht sich Titz auf den 5:0-Sieg gegen Braunschweig und das 1:1 bei Schalke. "Sie haben einen Mix aus schnellem Umschaltspiel und sauberem Aufbau."

Noch kein Titz-Sieg gegen Thioune

Zuletzt gewann Düsseldorf fünf Spiele in Serie gegen Magdeburg. Titz‘ persönliche Bilanz gegen Fortuna-Coach Thioune: Vier Spiele, vier Niederlagen. Dennoch fährt der FCM durchaus selbstbewusst von der Elbe an den Rhein: "Wir gehen es so an, dass wir den Gegner gut bespielen können, dass wir sie gut anlaufen können."

Schork: "Extrem verbessert"

Schließlich feierte Magdeburg in den letzten vier Spielen zwei Siege. Und schließlich kann der FCM auf die bisher beste Zweitliga-Punktausbeute mit 25 Zählern zum Ende der Hinrunde blicken. "Das zeigt, dass wir uns extrem verbessert haben, von der Qualität des Spielerkaders. Wir sind stabiler geworden", zieht FCM-Sportdirektor Otmar Schork eine positive Zwischenbilanz. Und mit Blick auf die FCM-Heimbilanz ohne Sieg in der Hinrunde sagt Schork: "Sechsmal zuhause unentschieden, das zeigt die Ausgeglichenheit der Liga. Das zeigt aber auch, wie viel Steigerungspotenzial bei uns da ist."

FCM kann Auswärtsrekord knacken

Die Partie am Freitag ist allerdings ein Auswärtsspiel- und der FCM reist als auswärtsstärkstes Team der Liga nach Düsseldorf. Bei einem Sieg könnte Magdeburg seinen bisherigen Zweitligarekord von 21 Auswärtspunkten aus der Saison 202/23 bereits vor Weihnachten knacken.

Titz nach England? "Hat kein Verein angefragt"

Freitagspiel bedeutet auch, dass die FCM-Profis zeitiger in die kurze Weihnachtspause gehen können. "Ich freue mich, dass wir zwei Tage geschenkt bekommen. Nach einem intensiven Saisonverlauf kannst Du den Jungs dann auch mal eine Woche freigeben", so Titz. Trainingsstart im neuen Jahr ist schließlich schon der 2. Januar. Und mit einiger Wahrscheinlichkeit wird dann auch Titz der FCM-Coach sein. In den vergangenen Tagen hatte ein Gerücht des TV-Senders "Sky" für Unruhe gesorgt, wonach Titz bald nach England gelockt werden könnte. Der Coach selbst wollte das Gerücht nicht kommentieren. Schork sagte aber: "Es hat kein Verein angefragt. Wir machen Planungen für die Zukunft." Es gäbe für ihn "keine Anzeichen" für einen Titz-Wechsel nach England, so Schork.

Dirk Hofmeister