Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg erwartet "keine leichte Aufgabe" in Kaiserslautern

Der 1. FC Magdeburg kann am Samstagabend den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga einfahren. Nach durchwachsenen Wochen trifft der FCM in Kaiserlautern auf einen wiedererstarkten Gegner.

Nach zwei verschenkten Punkten im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück geht es für den 1. FC Magdeburg nach Kaiserslautern. Das Team von Christian Titz kann wie schon letzte Saison am 32. Spieltag den Klassenerhalt sichern. Voraussetzung dafür sind drei Punkte am Samstagabend (4. Mai, 20:30 Uhr live im Audiostream und Ticker) auf dem Betzenberg.

Christian Titz: "Die Jungs wissen, was sie erwartet"

Der Gegner aus der Pfalz hat am letzten Spieltag die Abstiegsränge verlassen und dabei den Tabellenführer Holstein Kiel vom Platz an der Sonne gestoßen. Kurz vor dem Finale in der 2. Bundesliga und dem darauffolgenden DFB-Pokalendspiel scheinen die Roten Teufel den Kopf aus der Abstiegsschlinge zu ziehen. Der FCK liegt nur noch vier Punkte hinter dem FCM.

Magdeburg-Trainer Titz hat Respekt vor den Pfälzern, die besonders bei Standards gefährlich seien und mit Tempo in Umschaltmomenten Probleme bereiten. Die Elbestädter müssen auf Mohammed El Hankouri, Jean Hugonet und Luc Castaignos verzichten. Dennoch wollen die Sachsen-Anhalter "nach Kaiserslautern fahren, um drei Punkte zu holen. Unsere Zielsetzung ist, dass wir das hinbekommen", sagte Christian Titz auf der Pressekonferenz vor der Partie. "Wir wissen, dass uns eine Aufgabe erwartet, die nicht leicht wird."

Der gebürtige Mannheimer kennt die Stimmung in der Pfalz gut, will sich jedoch nicht davon beeindrucken lassen. "Das sind Spiele, die die Jungs kennen und bei denen sie wissen, was sie erwartet." In einer qualitativ gut besetzten Liga habe der FCM einige Punkte liegen gelassen. Dies soll am Samstagabend anders laufen, damit die letzten Wochen der Saison entspannter laufen.

