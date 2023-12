Durch Niederlage gegen Braunschweig Zweite Liga: SV Wehen Wiesbaden gibt Weihnachtsgeschenk aus der Hand Stand: 09.12.2023 12:56 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden wollte das Aufstiegsjahr 2023 mit einem Sieg im letzten Heimspiel krönen und damit den Fans ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen. Daraus wurde nichts, aber der Neujahrsvorsatz für 2024 steht bereits.

Es lief die 76. Spielminute am Freitagabend im Zweitliga-Duell zwischen Wehen Wiesbaden und Eintracht Braunschweig, als Fabio Kaufmann im Strafraum des SVWW wuchtig aus acht Metern abzog und den Ball unter die Latte nagelte. Das 1:3 stellte gleichzeitig das Endergebnis dar und besiegelte die dritte Saisonniederlage in Folge für den SV Wehen Wiesbaden.

Krisenstimmung in der Vorweihnachtszeit? Nicht bei Markus Kauczinski, auch wenn der Wiesbaden-Coach am Ende anerkennen musste, dass der Sieg für den Tabellenvorletzten aus Braunschweig "in Ordnung" war. Denn seine Mannschaft ging zwar durch einen Kopfballtreffer von Aleksandar Vukotic (18.) zunächst in Führung, verlor dann aber mehr und mehr die Kontrolle.

Wiesbaden gibt Partie aus der Hand

Insbesondere im zweiten Spielabschnitt hatten die Gäste aus Niedersachsen deutlich mehr Oberwasser und Zug zum Tor. "Braunschweig kommt mit einer großen Energie aus der Halbzeit - da haben wir sie nicht stoppen können. Das ist enttäuschend", so Kauczinski. Kaufmann erzielte auch das erste Tor der Gäste (48.), Rayan Philippe kurz darauf (56.) das zweite und drehte die Partie.

Somit bleiben nach dem letzten Heimspiel im Jahr 2023 gemischte Gefühle: Vor fast genau sechs Monaten schaffte der SVWW den viel umjubelten Aufstieg in die Zweite Bundesliga und steht dort aktuell auf einem guten neunten Tabellenplatz. Die jüngsten Leistungen entsprachen jedoch nicht den Vorstellungen des Trainers: "Wir hatten ein tolles Jahr, haben aber im Endspurt etwas liegen lassen. Wir müssen uns straffen", sagte Kauczinski.

"Ich hätte den Fans gerne das Geschenk gemacht"

Sein Kapitän pflichtete ihm in diesem Punkt bei: "Das Jahr war super für uns. Ich hätte den Fans gerne das Geschenk gemacht, dass wir das letzte Heimspiel gewinnen", so Sascha Mockenhaupt am Freitagabend. Bevor es für ihn und den SVWW in die Winterpause geht, steht noch das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (Sonntag, 13.30 Uhr) an.

Mit Blick auf das Jahr 2024 und die kommende Rückrunde versicherte Mockenhaupt: "Ich kann jedem versprechen, dass wir in den Heimspielen im nächsten Jahr wieder ein anderes Gesicht zeigen werden." Damit bleibt ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk zwar aus, aber die Neujahrsvorsätze von Wehen Wiesbaden stehen so bereits fest.