Überzeugender Sieg in Augsburg Überzeugender Sieg in Augsburg: Darmstadt 98 traut sich

Überzeugender Sieg in Augsburg: Darmstadt 98 traut sich Stand: 08.10.2023

Der SV Darmstadt 98 feiert in der Liga den zweiten Sieg in Folge. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht wird dabei für ihren Mut belohnt.

Es waren gleich zwei Situationen innerhalb weniger Sekunden, in denen nicht jeder Fußballer bedingungslos den Abschluss suchen würde. 52. Minute im Spiel des SV Darmstadt 98 beim FC Augsburg, ein zweiter Ball landet an der rechten Strafraumkante bei Luca Pfeiffer, der direkt draufhaut und den Querbalken trifft. Der Abpraller landet bei Tim Skarke, der aus spitzem Winkel ebenfalls nicht lange fackelt. Unterkante Latte, Traumtor, 1:0 Darmstadt.

Manchmal ist es im Fußball eben einfach: Man muss sich etwas trauen, dann wird man auch belohnt. So wie die Lilien in der 52. Minute, als Skarke den Grundstein für den 2:1-Sieg legte. Nach dem eher holprigen Start in die Bundesliga scheinen die Lilien nach dem zweiten Sieg in Folge nun endgültig in der Liga angekommen. Auch weil sie ihre Spiele mit Selbstvertrauen bestreiten.

"Das war eine Mannschaftsleistung, wie man es von uns kennt"

Skarkes beherzter Führungstreffer ist da nur ein Beispiel. "Wir hatten viel Ballbesitz und haben gutes Pressing gezeigt. Das war eine Mannschaftsleistung, wie man es von uns kennt. Wir waren mutig", resümierte Tobias Kempe nach der Partie.

Tatsächlich zeigten die Lilien auch abseits des ersten Treffers eine couragierte Leistung, zeitweise wirkte es, als bestritten die Hessen gegen zugegeben desolate Augsburger ein Heimspiel. "Darmstadt hatte in der ersten Hälfte 70 Prozent Ballbesitz. Das darf nicht passieren, das ist fast peinlich", sagte Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw nach der Partie.

"Darmstadt war viel griffiger"

Auch FCA-Kapitän Ermedin Demirovic ärgerte sich: "Darmstadt war viel griffiger, viel aggressiver. Man hatte das Gefühl, dass sie viel heißer waren, das Spiel zu gewinnen. Wir konnten uns nicht wehren."

Etwas sachlicher drückte es Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht aus: "Wir konnten wichtige Eins-gegen-Eins-Duelle gegen Augsburg gewinnen. Wir sind auch gut auf die zweiten Bälle gegangen. Es war enorm wichtig, dass wir gut mit unserem Ballbesitz umgegangen sind." Ein mutiger Auftritt eben, der die Lilien in der Tabelle auf den elften Platz katapultiert. Und für Rückenwind für die kommenden Aufgaben sorgt. "Der Sieg ist für uns natürlich sehr wichtig. Es macht richtig Bock in der Bundesliga", so Kempe.