Stimmen zum Lilien-Sieg auf Schalke Stimmen zum Lilien-Sieg auf Schalke: "Ein total verrücktes Fußballspiel" Stand: 20.09.2024 22:27 Uhr

Darmstadt 98 hat mit dem Sieg auf Schalke einen Befreiungsschlag gelandet. Bei den Lilien herrschte nach der gelungenen Aufholjagd große Freude, Gegner Schalke haderte dagegen mit sich. Die Stimmen zum Spiel.

Darmstadt 98 hat am Freitagabend einen spektakulären Sieg eingefahren: Die Lilien gewannen mit 5:3 (1:3) auf Schalke. Für die Hausherren trafen Tobias Mohr (14. Minute), Moussa Sylla (34.) und Ron Schallenberg (39.). Für Darmstadt waren Fraser Hornby per Handelfmeter (45.+5), Isac Lidberg mit einem Dreierpack (56./75./87.) und Sergio Lopez (90.+7) erfolgreich.

Marcel Schuhen: "Ein total verrücktes Fußballspiel mit dem guten Ende für uns. Das 1:3 kurz vor der Pause war sehr wichtig für uns. Dann geht man mit dem Gefühl in die Halbzeit, das letzte Tor geschossen zu haben. Wir haben eine Kleinigkeit umgestellt. Das hat in der zweiten Halbzeit sehr gut funktioniert, auch mit guter individueller Qualität. Isac Lidberg rackert und arbeitet für die ganze Truppe, sowas wird immer belohnt."

Isac Lidberg (bei Sky): "Es ist ein großartiger Abend für mich und das Team. Ich habe immer davon geträumt, einen Hattrick zu schießen und das war mein erster. Und es fühlt sich toll an, den ersten Sieg der Saison eingefahren zu haben. Es zeigt den guten Charakter der Mannschaft, dieses Spiel gedreht zu haben. Wir haben zur Halbzeit gesagt, dass es nicht vorbei ist und wir dran glauben. Ich hoffe, dass es uns viel Selbstvertrauen geben kann."

Florian Kohfeldt: "Insgesamt ein riesiges Kompliment an meine Mannschaft. Der Spielverlauf in der ersten Halbzeit war unglücklich für uns. In der zweiten war es ein bisschen anders. Meine größte Sorge nach dem 4:3 war, dass wir wieder passiv werden. Das war tief drin in der Mannschaft. Ich freue mich, dass wir noch nachgelegt haben. Ein geiler Abend. Das kann uns einen Boost geben."

Kenan Karaman: "Es ist direkt nach dem Spiel schwierig, eine gute Erklärung zu finden. Ich weiß nicht, ob es eine für die zweite Halbzeit gibt. Es war echt desolat, wir haben die zweite Halbzeit komplett an die Darmstädter verschenkt. Wir haben uns unverständlicherweise zurückgezogen und sie haben dann mehr Selbstvertrauen bekommen. Die zweite Halbzeit war auf jeden Fall unerklärlich. Es ist keine einfache Situation, aber ich bin mir sicher, dass wir rauskommen werden. Wenn du für Schalke spielst, musst du als Spieler gewisse Sachen aushalten können."

Karel Geraerts: "Das Spiel war in der ersten Halbzeit sehr gut. Ein Gegentor vor der Halbzeit ist kein guter Moment. Aber wir führen 3:1 und hätten mutig bleiben müssen. Mein Motto ist: Immer weitergehen. Der Druck auf Schalke ist immer hoch, das müssen wir akzeptieren, das ist Teil des Jobs, wenn man bei einer großen Mannschaft ist. Das ist kein Problem für mich."