Neuer Headcoach Bart Andrus mit NFL-Erfahrung So plant Frankfurt Galaxy die kommende Saison: Headcoach Bart Andrus mit NFL-Erfahrung

Ein Headcoach mit NFL-Erfahrung soll die Frankfurt Galaxy wieder in die Playoffs führen. Beim Football-Team läuft die Kaderplanung auf Hochtouren – eine wichtige Stelle ist aber noch unbesetzt.

Von Henning Middeldorf

Es war klar, dass sich bei Frankfurt Galaxy nach der enttäuschenden Vorsaison etwas ändern würde: Deutlich verpasste das Team die Playoffs in der European League of Football (ELF), spielte die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte. Dass der langjährige Headcoach Thomas Kösling sein Amt freiwillig niederlegen und dafür direkt als Sportdirektor übernehmen würde, haben aber doch die wenigsten kommen sehen. Zehn Jahre lang war Kösling für die Galaxy als Trainer aktiv, in seiner Zeit gewann er 2021 unter anderem den Meistertitel. "Ich habe immer alles gegeben, aber ich habe meine Limits. Nun Sportdirektor zu werden, hat sich einfach richtig angefühlt", sagt Kösling.

Auch in dieser Funktion hat der 41-Jährige schon seine ersten Erfolge vorzuweisen. Bereits Ende Oktober tütete er die Verpflichtung von Bart Andrus als Headcoach ein – einem Football-Fachmann mit langjähriger Erfahrung in der NFL. Andrus wird bei den Frankfurtern auch den Job des Offensive Coordinators übernehmen. Damit, so Sportdirektor Kösling, solle dem Team eine offensivere Spielphilosophie eingehaucht werden.

Frankfurt Galaxy verkündet erste Vertragsverlängerungen

"Die Spieler haben nach einem Trainer mit absoluter Erfahrung gelechzt. Ein ehemaliger NFL-Coach ist für sie etwas ganz Besonderes", sagt Kösling. Der große Name des Coaches solle nun dabei helfen, einen möglichst schlagkräftigen Kader zusammenzustellen.

Mit Dimi Gkountoudis und Steven Nielsen konnte der Verein bereits zwei Vertragsverlängerungen verkünden, dazu sind die Frankfurter mit zahlreichen potenziellen Neuzugängen in Kontakt. Matthew McKay soll als Quarterback zurückgeholt werden, laut Kösling laufen die Gespräche mit ihm "sehr vielversprechend". Außerdem auf der Liste ist Running Back Sandro Platzgummer – bei ihm könnte eine Verpflichtung wohl allenfalls an seiner beruflichen Zukunftsplanung scheitern.

Für die kommende Saison, die wohl erst im April 2025 beginnt, will der Verein auf ein funktionierendes Mannschaftsgefüge achten. "In der vergangenen Saison waren wir eine Truppe von Individualisten. Aus 65 Spielern haben wir keine Unit geformt", eklärt Kösling.

Noch kein Defensive Coordinator gefunden

Neben dem Kader steht bei Frankfurt Galaxy noch eine weitere wichtige Personalentscheidung an: Die Stelle des Defensive Coordinators ist bis jetzt noch unbesetzt, diese Rolle wird wohl jemand aus dem Umfeld von Andrus ausführen. Bis Ende November will der Verein einen Namen präsentieren, die Personalie dürfte auch für potenzielle Neuzugänge und für die Vertragsverlängerungen mit etablierten Spielern nicht uninteressant werden.

Dass einige Akteure den Club noch verlassen werden, könne laut Thomas Kösling zwar passieren. Von einem "Umbruch" oder "Neuanfang" will der Sportdirektor aber nicht sprechen. "Wir werden keinen Ausverkauf haben. Insofern muss es das Ziel sein, in den Playoffs wieder voll anzugreifen", so der Frankfurter.

Verstärken kann sich der Verein bald auch wieder mit jungen Talenten: Am 24. November veranstaltet Frankfurt Galaxy seine Tryouts, laut Kösling gebe es dafür schon über 100 Anmeldungen. Einmal unter einer NFL-Coach wie Bart Andrus spielen – augenscheinlich verlockende Aussichten für den Frankfurter Football-Nachwuchs.