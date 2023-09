WM-Helden zum Anfassen So empfängt Frankfurt am Dienstag die Basketball-Weltmeister Stand: 11.09.2023 13:01 Uhr

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft wird am Dienstagmorgen in Frankfurt landen und dann gemeinsam mit den Fans den WM-Triumph feiern. Auf Wunsch der Weltmeister allerdings nicht auf dem Römer.

Am Dienstagmorgen um 8.50 Uhr werden die frischgebackenen Basketball-Weltmeister erstmals nach ihrem Coup in Manila wieder deutschen Boden betreten. Die Basketball-Nationalmannschaft, die sich am Sonntag auf den Philippinen zum ersten Mal in der Geschichte den WM-Titel sicherte, wird nach langer Partynacht und noch längerem Rückflug in Frankfurt landen und danach gleich weiterfeiern. Denn wie so oft bei solchen großen Ereignissen wird Frankfurt die Sport-Helden in Empfang nehmen.

Anders als beispielsweise beim WM-Titel der Fußballer 1990, dem zweiten Platz bei der Europameisterschaft der Fußballerinnen 2022 oder natürlich den großen Erfolgen von Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren werden sich die Basketballer allerdings nicht auf dem Römer-Balkon den Fans präsentieren. Die offizielle Titelfeier steigt vor dem Hauptsitz des Hauptsponsors ING Diba in der Frankfurter Innenstadt. Eine Nummer kleiner also.

Oberbürgermeister Josef nimmt Team in Empfang

Nun ist es aber keineswegs so, dass die Stadt das Team um Kapitän Dennis Schröder und Headcoach Gordon Herbert, der einst die Skyliners zum Meistertitel in der BBL geführt hatte, nicht auf dem berühmtberüchtigten Balkon sehen wollte. Im Gegenteil: "Sie hätten gerne kommen dürfen", sagte eine Sprecherin dem hr-sport. Die DBB-Auswahl hätte sich die Party, die nun in der Nähe der Festhalle stattfindet, aber genauso gewünscht. "Das ist natürlich absolut okay."

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) wird das siegreiche Team, in dem mit dem ehemaligen Skyliners-Profi Isaac Bonga und dem aktuellen Skyliners-Co-Trainer Klaus Perwas zwei weitere Akteure mit direkten Verbindungen nach Frankfurt zu finden sind, vor Ort in Empfang nehmen. Nach ein paar offiziellen Worten wird sich die Mannschaft dann auf einer bereitgestellten Bühne zeigen und anschließend auch Autogramme geben, wie der Deutsche Basketball-Bund mitteilte "Alle Fans sind herzlich eingeladen."