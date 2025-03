Vorfall in Eltville Schiedsrichter bei Jugend-Fußballspiel in Eltville von Zuschauern attackiert Stand: 10.03.2025 18:26 Uhr

Bei einem Jugend-Fußballspiel zwischen Teams aus Eltville und Frankfurt-Zeilsheim haben Zuschauer den Schiedsrichter angegriffen. Der 42-Jährige wurde mit Fäusten und der Fahne des Linienrichters geschlagen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag bei der D-Jugend-Partie zwischen der JSG Eltville/​Rauenthal und dem SV Zeilsheim: Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 42 Jahre alte Schiedsrichter kurz vor Spielende in Eltville (Rheingau-Taunus) einen Spieler der Gastmannschaft aus Frankfurt mit einer Zeitstrafe des Feldes verwiesen.

Angriff mit Stößen und Schlägen

Daraufhin sollen drei männliche Zuschauer der Gastmannschaft das Feld betreten und ihn mit Stößen und Schlägen angegriffen haben. Hierbei soll auch die Assistentenfahne eines Schiedsrichters als Schlagwerkzeug eingesetzt worden sein.

Nachdem die Parteien von anderen Zuschauern getrennt wurden, habe einer der Täter noch gegen die Gebäudetür des Kabinentraktes getreten und diese hierbei beschädigt. Danach seien die Tatverdächtigen vom Sportplatz geflohen.

Die Identität zweier Tatverdächtiger konnte laut Polizei ermittelt werden, die des dritten zunächst nicht.

Schiedsrichter leicht verletzt, Sachschaden 1.000 Euro

Der Schiedsrichter wurde nach Polizeiangaben bei dem Vorfall leicht verletzt. An der Gebäudetür entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Partie der 12- bis 13-Jährigen in der Gruppenliga Wiesbaden endete mit 2:0 für Eltville.