Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest: OFC bleibt oben dran, Kassel gewinnt Hessen-Duell Stand: 29.03.2025 16:05 Uhr

Kickers Offenbach hält seine Aufstiegsträume durch einen Sieg gegen Mainz am Leben. Kassel gewinnt in Steinbach, auch die U21 der Eintracht und der FC Gießen feiern Erfolge.

Kickers Offenbach hält in der Regionalliga Südwest den Anschluss an die Spitze: Der OFC gewann am Samstag mit 3:2 gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05. Valdrin Mustafa, Onur Ünlücifci und Jannes Wulff besorgten die Treffer für das Team von Christian Neidhart, das den Rückstand auf Tabellenführer Hoffenheim wieder auf vier Punkte verkürzte.

Kickers Offenbach - Mainz 05 II 3:2 (1:1) Tore: 0:1 Mamutovic (18./FE), 1:1 Mustafa (40.), 2:1 Ünlücifci (48.), 3:1 Wulff (68.), 3:2 Richter (77./FE)

Kassel siegt in Haiger

Im hessischen Duell gab es einen Auswärtssieg: Hessen Kassel gewann bei Steinbach Haiger mit 3:1. Tobias Boche, Joyce Luyeye-Nkula und Jan Dahlke trafen für Kassel, Justin Steinkötter war der einzige Torschütze für die Hausherren.

Steinbach Haiger – Hessen Kassel 1:3 (0:2) Tore: 0:1 Boche (13.), 0:2 Luyeye-Nkula (24.), 0:3 Dahlke (57.), 1:3 Steinkötter (62.)

Inanoglu-Dreierpack für die Eintracht

Ebenfalls Big Points im Abstiegskampf sammelte die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt ein: Durch einen Dreierpack von Kaan Inanoglu siegte sie mit 3:2 in Göppingen.

Göppingen – Eintracht Frankfurt II 2:3 (0:2) Tore: 0:1 Inanoglu (8.), 0:2 Inanoglu (39.), 1:2 Dicklhuber (51.), 1:3 Inanoglu (60.), 2:3 Profis (90.+3)

Gießen gewinnt Kellerduell

Im Duell Vorletzter gegen Letzter durfte der FC Gießen jubeln: Durch Tore von Oliver Kovacic und Ilias Ebnoutalib hieß es gegen Villingen 2:1.

FC Giessen - FC Villingen 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Kovacic (39.), 1:1 Derflinger (48.), 2:1 Ebnoutalib (53.)

Bereits am Freitag hatte die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 0:2 in Hoffenheim verloren. Am Sonntag (14 Uhr) steht noch die Partie des FSV Frankfurt gegen die Stuttgarter Kickers an.