Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest: Kickers Offenbach feiert zweiten Sieg in Serie Stand: 26.08.2023 16:14 Uhr

Die Offenbacher Kickers legen in Hoffenheim nach, Steinbach und Fulda verspielen in den Schlussminuten ihre Führungen. Während der FSV Frankfurt gegen den Tabellenführer verliert, kann Hessen Kassel punkten.

Bei den Offenbacher Kickers ist der Knoten offenbar geplatzt: Knapp eine Woche nach dem Derbysieg gegen die Eintracht gewann der OFC am Samstag in der Regionalliga Südwest auch bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Die Tore beim 2:1-Sieg erzielten Dimitrij Nazarov per Elfmeter und Mike Feigenspan. In der Tabelle klettern die Kickers mit jetzt sechs Punkten weiter nach oben.

TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers Offenbach 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Nazarov (2./FE), 0:2 Feigenspan (54.), 1:2 Hyrylänen (90.+2)

Zuschauer: 760

Steinbach vergibt Führung

Für den TSV Steinbach Haiger gab es dagegen eine Enttäuschung: Das Team führte gegen Balingen durch Tore von Nicolas Wähling und Christoph Maier mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. Der TSV hat nach vier Spielen nun sieben Punkte auf dem Konto.

TSV Steinbach Haiger - TSG Balingen 2:2 (2:0) Tore: 1:0 Wähling (6.), 2:0 Maier (45.), 2:1 Akkaya (60.), 2:2 Ferdinand (86./FE)

Zuschauer: 1.015

Fulda kassiert Last-Minute-Gegentor

Knapp an einem Heimsieg vorbei schrammte auch die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Die Mannschaft lag durch Tore von Marius Köhl und Moritz Dittmann bis zur Nachspielzeit mit 2:1 vorn, aber auch hier lautete das Endergebnis 2:2.

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – FC 08 Homburg 2:2 (1:1) Tore: 0:1 Philipp (22.), 1:1 Kühl (38.), 2:1 Dittmann (82.), 2:2 Stavridis (90.)

Zuschauer: 1.592

FSV verliert gegen den Tabellenführer

Nix zu holen gab es für den FSV Frankfurt: Die Bornheimer unterlagen dem ungeschlagenen Tabellenführer VfB Stuttgart mit 1:3, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Jihad Boutakhrit reichte nicht.

FSV Frankfurt – VfB Stuttgart II 1:3 (1:1) Tore: 0:1 Caldaroska (12./FE), 1:1 Boutakhrit (18./FE), 1:2 Boziaris (85.), 1:3 Galjen (86.)

Zuschauer: 1.395

Kassel punktet in Aalen

Immerhin einen Punkt sicherte sich Hessen Kassel in Aalen: Dank des Treffers von Nikos Zografakis für die Nordhessen endete die Partie 1:1.