Fußball-Regionalliga Regionalliga Südwest: Kickers holen Pflichtsieg, Steinbach stolpert gegen Gießen Stand: 17.04.2025 21:00 Uhr

Die Favoritenrollen waren klar verteilt in der Fußball-Regionalliga am Donnerstagabend. Kickers Offenbach und der TSV Steinbach Haiger bekamen es mit dem Tabellenletzten und -vorletzten zu tun. Während der OFC die Pflichtaufgabe erfüllte, überraschte Gießen in Steinbach.

Kickers Offenbach hat sich nach den jüngsten Rückschlägen und dem Trainerbeben um Christian Neidhart, der den Klub im Sommer verlassen wird, zumindest ein wenig Frust von der Seele schießen können. Gegen das Tabellenschlusslicht FC 08 Villingen schaffte der OFC früh klare Verhältnisse. Kristjan Arh Cesen (7.) und Valdrin Mustafa (17.) schossen eine 2:0-Führung heraus. Karlo Kuranyi (26.) machte das Spiel mit den Anschlusstreffer zunächst wieder spannend, nach einem Platzverweis gegen Villingens Kapitän Niko Tadic (45.) ging es für den Underdog aber dahin. Mustafa erhöhte auf 3:1 (52.), danach brannte nichts mehr an.

Kickers Offenbach - FC Villingen 3:1 (2:1) Tore: 1:0 Arh Cesen (7.), 2:0 Mustafa (16.), 2:1 Kuranyi (26.), 3:1 Mustafa (52.)

Zuschauer: 5.215 1:0 Arh Cesen (7.), 2:0 Mustafa (16.), 2:1 Kuranyi (26.), 3:1 Mustafa (52.)Tadic (45./FC Villingen)5.215

Gießen feiert starkes Comeback

Auf dem Papier konnte auch der TSV Steinbach Haiger nur verlieren. Im hessischen Duell mit dem Tabellenvorletzten FC Gießen brachte Justin Steinkötter (4.) den Favoriten früh in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Oliver Kovacic (34.) konnte Ole Käuper die Gastgeber noch vor der Pause erneut in Führung bringen (45.+1). Danach spielten die Gäste aber groß auf. Wessam Abdel-Ghani (62.) und Oliver Kovacic (66.) drehten das Spiel und bescherten Gießen einen überraschenden Erfolg, mit dem sie in der Tabelle vorerst Eintracht Frankfurt II überholen und auf Rang 16 klettern.