Regionalliga-Spitzenspiel Regionalliga-Derby FSV Frankfurt gegen Kickers Offenbach live im hr

Der FSV Frankfurt und die Offenbacher Kickers sind aktuell die ersten Verfolger von Regionalliga-Spitzenreiter Hoffenheim. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell der hessischen Aufstiegsaspiranten, der hr überträgt live.

Das Top-Trio der Regionalliga Südwest besteht aktuell zu zwei Dritteln aus hessischen Teams: Der FSV Frankfurt, der lange Spitzenreiter war, dann aber die Herbstmeisterschaft knapp verpasste, ist Zweiter. Kickers Offenbach, der ewige Aufstiegskandidat, lauert auf Platz drei. Das Ziel des Hessen-Duos: Spitzenreiter TSG Hoffenheim II abfangen und in die 3. Liga aufsteigen.

hr überträgt das Derby live

Den nächsten Schritt in diese Richtung wollen beide am Sonntag (15.30 Uhr) im direkten Duell gehen. Der FSV empfängt dann am Bornheimer Hang den OFC. Ein Nachbarschafts-Duell um die Tabellenspitze. Wann hat es so etwas zuletzt gegeben?

Sehen können Sie das hessische Regionalliga-Topduell live im hr-fernsehen und im Livestream bei hessenschau.de.