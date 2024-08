Null Punkte nach zwei Saisonspielen Pleite trotz Führung: SV Darmstadt 98 verliert in Paderborn Stand: 11.08.2024 15:25 Uhr

Der SV Darmstadt 98 geht in Paderborn in Führung, verliert dann aber dennoch. Mit null Punkten aus den ersten zwei Saisonspielen verläuft der Saisonstart der Lilien alles andere als gewünscht.

Der SV Darmsatdt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn mit 1:3 (1:0) verloren. Oscar Vilhelmsson hatte die Lilien am Sonntag nach sieben Minuten in Führung gebracht. Für die Paderborner glich Sebastian Klaas in der 53. Minute aus, Filip Bilbija in der 64. Minute zum 2:1 traf. Den Endstand besorgte Ilyas Ansah (83.).

Lilien-Coach Torsten Lieberknecht veränderte seine Mannschaft im Vergleich zur Auftaktpleite gegen Düsseldorf auf einer Position, für Sergio Lopez rückte Fynn Lakenmacher in die Startelf. Gemeinsam mit Vilhelmsson bildete Lakenmacher eine Doppelspitze.

Vilhelmsson bleibt cool

Die Hessen präsentierten sich in der Anfangsphase spielbestimmend und belohnten sich schnell. Ein wunderschöner Steckpass des Ex-Paderborners Kai Klefisch erreichte Vilhelmsson, der von halbrechts alleine auf SCP-Keeper Pelle Boevink zulief und den Ball gekonnt ins lange Eck schob (7.).

In der Folge blieben die Lilien engagiert, ohne sich jedoch hochkarätige Chancen herauszuspielen. Unterdessen kamen die Hausherren immer besser ins Spiel, insbesondere durch die engagierten Offensivkräfte Sven Michel und Bilbija. Letzterer war es auch, der nach einer Halbfeldflanke gefährlich aufs Tor köpfte. Lilien-Keeper Marcel Schuhen war jedoch zur Stelle und lenkte den Ball an die Latte (33.).

Torwart Schuhen rettet

Kurz vor der Pause dann der nächste Alu-Treffer: Links im Strafraum nahm Michel den Ball an und schloss aus spitzem Winkel ab, traf allerdings nur den Pfosten. Getreu dem alten Bolzplatz-Motto "Pfosten, Latte rettet!" gingen die Hessen mit einer Führung in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Schrecksekunde für den SV98, als Paderborns Klaas komplett frei fünf Meter vor dem Tor zum Kopfball kam, den Ball aber knapp daneben setzte. Glück für die Hessen, aber auch ein Vorgeschmack darauf, was kommen sollte. Denn nur wenige Minuten später fand sich Klaas nach Gjasula-Fehler erneut frei vor Schuhen wieder und vollendete diesmal ins lange Eck zum Ausgleich (53.).

Bilbija dreht das Spiel

Nur kurz darauf hätten die Lilien erneut in Führung gehen können, Lakenmacher aber scheiterte frei nach Bader-Flanke aus kurzer Distanz an Boevink. Eine mehr als hundertprozentige Chance. So aber verblieb das Momentum aufseiten der Hausherren. In der 64. Minute war es erneut Bilbija, der nach einer schönen Kombination über rechts in der Mitte nur den Fuß hinhalten musste. Spiel gedreht.

Die Hessen kamen in der Folge durchaus noch zu Chancen zum Ausgleich, insbesondere der eingewechselte Fraser Hornby scheiterte knapp, als er eine Hereingabe des ebenfalls eingewechselten Lopez freistehend nur an den Außenpfosten setzte (78.).

Ansah kaltschnäuzig zum 3:1

Kaltschnäuziger waren indes die Paderborner: Ilyas Ansah spielte im Mittelfeld einen Doppelpass mit Bilbija, bekam viel zu wenig Gegnerdruck und konnte aus 16 Metern zum 3:1 abschließen (83.). Und so steht der SV Darmstadt 98 nach zwei Spielen mit null Punkten da. Am nächsten Sonntag kommt der 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose ans Böllenfalltor.