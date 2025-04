Neue Regel für England-Reise Neue Regel für Trip zu Tottenham: Eintracht-Fans brauchen Einreisegenehmigung Stand: 02.04.2025 06:55 Uhr

Die Auswärtsfahrt von Eintracht Frankfurt zu Tottenham Hotspur ist nicht nur sportlich eine Herausforderung, seit dem 2. April gibt es auch neue Hürden bei der Einreise. Alle Fans müssen rechtzeitig handeln.

Fans von Eintracht Frankfurt stehen vor Auswärtsspielen in der Europa League traditionell vor einer Reihe an Herausforderungen. Tickets, Anreise, Unterkunft, das alles muss organisiert und geplant werden. Ob mit Bus oder Bahn oder Flugzeug, Sie wissen schon. Wenn Eintracht Frankfurt international spielt, ist in der Regel kein Weg zu weit und kein Umweg zu umständlich. Dabei sein ist alles.

Fans brauchen Einreisegenehmigung

Genau das ist vor der Reise zum Europa-League-Viertelfinale bei Tottenham Hotspur in der kommenden Woche (10. April) jedoch etwas komplizierter als sonst. Dank des Brexits brauchen alle Reisenden in Richtung England und London nicht nur den ohnehin verpflichtenden Reisepass.

Seit dem 2. April ist auch noch eine elektronische Einreisegenehmigung Pflicht. Wer die nicht hat, "wird entweder von den Fluglinien nicht mitgenommen oder bei der Einreise bei der Passkontrolle abgewiesen", heißt es vom ADAC. Die Auswärtsfahrt wäre in diesem Fall schon vorbei, bevor sie richtig begonnen hat.

ETA muss online beantragt werden

Um das zu verhindern, sollten und müssen alle Eintracht-Fans schnell und vor allem rechtzeitig handeln. Die offiziell "Electronic travel authoristation" (ETA) genannte Einreiseerlaubnis kann ausschließlich online über ein Portal der britischen Regierung oder eine App beantragt werden, auch Kinder sind von der neuen Regel nicht ausgenommen.

Grund zu Hektik besteht aktuell noch nicht. Erste Erfahrungen mit der neuen Methode zeigen, dass der bestätigte Antrag meist in wenigen Minuten per E-Mail zugeschickt wird. Da die Bearbeitungszeit laut offiziellen Angaben aber bis zu 72 Stunden dauern kann, sollte die ETA-Erinnerung im digitalen Kalender aber möglichst nicht erst am Flughafen aufploppen.

Ein weiteres Argument für schnelles Handeln: Bis zum 8. April kostet die Bearbeitung zehn Pfund, danach steigt der ETA-Preis auf 16 Pfund. Für die Differenz gibt es in Londons Pubs sicher lohnendere Anlage-Möglichkeiten.

Nach Norwegen, Italien oder Spanien wird's leichter

Für den Fall der Fälle, dass die Eintracht die Spurs aus dem Weg räumt und ins Halbfinale der Europa League einzieht, wird es mit der Reiseplanung ab sofort dann übrigens wieder deutlich leichter. Für die Trips zu den möglichen Gegnern in der nächsten Runde, Bödo Glimt oder Lazio Rom, reicht genauso ein simpler Personalausweis wie zur Reise zum möglichen Endspiel. Das steigt am 21. Mai im spanischen Bilbao.