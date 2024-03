Nach Abstieg aus Basketball-Bundesliga Nach Abstieg: BC Marburg klammert sich an Wildcard-Hoffnung Stand: 11.03.2024 16:43 Uhr

Die Bundesliga-Basketballerinnen des BC Marburg befinden sich nach dem ersten Abstieg seit fast 40 Jahren noch immer im Schockzustand. Trainer Patrick Unger zeigt sich niedergeschlagen, noch gibt es aber Chancen auf ein Happy End.

Selbst aus der Überschrift der offiziellen Pressemitteilung nach dem feststehenden Abstieg ist der Schmerz des BC Marburg spürbar. "Enttäuschung, Leere, Traurigkeit", lauten die drei Wörter, mit denen die mittelhessischen Bundesliga-Basketballerinnen ihre Gefühle nach dem verpassten Klassenerhalt beschreiben. "Wir müssen das erst einmal verdauen. Es wird eine Weile dauern, um zu realisieren, was passiert ist", fasste Trainer Patrick Unger zusammen. Ein Team im Schockzustand.

Letzte Hoffnung: Wildcard

Die Marburgerinnen, die vor dem letzten Spieltag eigentlich eine gute Ausgangsposition hatten, den Matchball gegen die bereits für die Playoffs qualifizierten Eisvögel des USC Freiburg aber nicht verwandeln konnten und so hochdramatisch auf den letzten Platz abrutschten, müssen erstmals seit 1985 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. An der sportlichen Entscheidung gibt es nichts mehr zu rütteln. Eine Restchance auf ein Happy End gibt es dennoch.

Für den Fall, dass aus der zweiten Liga nur ein Team aufsteigen will, könnte es nämlich eine Wildcard und damit Hoffnung auf einen Marburger Ligaverbleib geben. Die finale Entscheidung über potenzielle Aufsteiger steht noch aus, laut einem Bericht der Oberhessischen Presse soll sich aber tatsächlich nur ein Anwärter für den Sprung in die Bundesliga interessieren. "Die Chancen stehen nicht schlecht", sagte auch BC-Vizepräsident Stefan Gnau. Sollte es eine Wildcard geben, werde sich "das Management intensiv darum bemühen".

46ers und Skyliners als Vorbilder

Der BC Marburg könnte also dem Beispiel der männlichen Kollegen der Gießen 46ers und der Frankfurt Skyliners folgen, die beide in jüngster Vergangenheit von einer Wildcard profitierten und trotz des sportlichen Abstiegs weiter in der BBL spielen durften. Die 46ers profitierten im Sommer 2021 von dieser Sonderregel, die Skyliners ein Jahr später.

Dass die Freude jeweils nur kurz währte und das hessische Duo inzwischen vereint in der 2. Basketball-Bundesliga spielt, kann in Marburg ja erst einmal unerwähnt bleiben.