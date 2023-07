Verletzungen und "kranker" Kapitän Kickers Offenbach kämpft vor Saisonstart mit Rückschlägen Stand: 22.07.2023 09:52 Uhr

In zwei Wochen wird es für die Offenbacher Kickers in der Regionalliga ernst. Nun hat das Team mit Verletzungen zu kämpfen. Hinzu kommt das Fragezeichen beim krankgeschriebenen Sebastian Zieleniecki.

Namhafte Neuzugänge und gelungene Testspiele - bis vor kurzem lief bei Kickers Offenbach fast alles nach Plan. Zwei Wochen vor Saisonstart werden die Sorgenfalten der Verantwortlich aber etwas tiefer.

"Wir hatten bisher eine gute Vorbereitung. Wir hatten relativ schnell fast den kompletten Kader zusammen. Wir haben drei Wochen sehr intensiv trainiert ohne irgendwelche Verletzungen", bilanzierte Sportdirektor Christian Hock im Gespräch mit dem hr-sport. "Diese Woche haben wir einiges an Rückschlägen bekommen, was das angeht. Aber damit müssen wir umgehen."

Korb und Müller fallen lange aus

Mit Sascha Korb (Kreuzbandriss) und Leon Müller (Bänderverletzung im Sprunggelenk) werden zwei Akteuere längere Zeit fehlen. Seit Mittwoch pausiert auch Björn Jopek wegen einer muskulären Verletzung. Muss der OFC, der sich unter anderem mit Johannes Brinkies, Marcos Alvarez und Dimitrij Nazarov schon namhaft verstärkt hat, noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden? "Man muss immer gucken, was auf dem Markt machbar ist. Da halten wir natürlich Augen und Ohren offen", wollte sich Hock nicht festlegen.

Die jüngst enttäuschenden Testspiel-Ergebnisse (0:0 bei Regionalligist Viktoria Aschaffenburg, 1:2 bei Hessenligist Hanau 93) will er nicht als Hinweis verstanden wissen, dass in der Offensive noch nachgelegt werden muss. "Beim Spiel gegen Hanau hatten wir zehn hundertprozentige Torchancen, haben vier Mal gegen Pfosten und Latte geschossen und der Torwart hat wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere gemacht", sagte er.

Zieleniecki will wohl Wechsel erzwingen

Eine Personalie beschäftigt die Kickers schon seit Trainingsstart - und sie ist besonders ärgerlich, da sie den Kapitän der Vorsaison und Leistungsträger Sebastian Zieleniecki betrifft. Der Pole hat sich Ende Juni krankgemeldet und die Krankmeldung seitdem zwei Mal verlängert. Im OFC-Training mit dem neuen Coach Christian Neidhart ist er in der Vorbereitung kein einziges Mal aufgetaucht. "Er ist weiterhin krankgeschrieben, mehr gibt es dazu von unserer Seite nicht zu sagen", blockte Hock jeden weiteren Kommentar zum Thema ab. So sieht das auch Neidhart: "Ich will mich auf die Spieler konzentrieren, die da sind", sagte er der Offenbach Post.

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung will Zieleniecki den Verein wechseln, die Kickers wollen ihn aber nicht ohne Ablöse aus dem bis 2025 laufendem Vertrag entlassen. Dem Vernehmen nach sind es familiäre Gründe, die den 28-Jährigen zurück in seine Heimat ziehen. So oder so wird der OFC einen neuen Kapitän brauchen. "Die Frage ist noch nicht geklärt. Das macht der Trainer", so Hock. Die Kickers starten am 4. August um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers in die neue Regionalliga-Saison.