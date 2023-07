Nächster Neuzugang Jetzt offiziell: Darmstadt 98 holt Christoph Klarer aus Düsseldorf Stand: 18.07.2023 09:04 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat den nächsten Neuzugang verpflichtet. Aus Düsseldorf wechselt Christoph Klarer zu den Lilien. Für den Verteidiger legen die Südhessen ungefähr zwei Millionen Euro auf den Tisch.

Der SV Darmstadt 98 hat Christoph Klarer von Zweitligist Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Wie der südhessische Bundesliga-Aufsteiger am Dienstagmorgen verkündete, erhält der österreichische Verteidiger bei den Lilien einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen beläuft sich nach hr-sport-Informationen auf ungefähr zwei Millionen Euro.

Damit sehen sich die Lilien in der Defensive für die Bundesliga-Saison gerüstet. "Wir sind glücklich, mit Christoph Klarer unsere Planungen für die Innenverteidigung komplettiert zu haben", sagte SVD-Manager Carsten Wehlmann. Klarer sei in Düsseldorf stetig gereift. Dennoch sei er mit seinen 23 Jahren "noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen".

Lieberknecht: Klarers Spielweise imponierend

Auch Trainer Lieberknecht fand viele lobende Worte für den neuen Innenverteidiger der Lilien: "Christophs Spielweise, aber auch seine Teamqualitäten haben mir in den Spielen der Fortuna immer sehr imponiert.

Deshalb freue ich mich, ihn ab sofort in unserem Kader willkommen heißen zu dürfen." Klarer sei ein absoluter Mentalitätsspieler. "Wir trauen ihm zu, in Darmstadt eine gute Rolle beim Erreichen unserer Ziele spielen zu können."

Klarer: "Wollte unbedingt zu den Lilien"

Augebildet wurde Klarer bei Rapid Wien, später beim FC Southhampton. Im Herbst 2020 wechselte er dann zu Fortuna Düsseldorf, wo er seitdem in insgesamt 80 Pflichtspielen auf dem Feld stand. Nun der Wechsel nach Darmstadt. Klarer: "Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Ich wollte unbedingt zu den Lilien wechseln und bin froh, dass der Transfer geklappt hat."

Imponiert hat Klarer aus der Ferne schon der Zusammenhalt in der Darmstädter Mannschaft: "Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in der Bundesliga und darauf, diesen besonderen Teamspirit in Darmstadt aus nächster Nähe erleben zu dürfen."