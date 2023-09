Galaxy empfängt Berlin Frankfurt Galaxy startet mit Selbstvertrauen in die Playoffs Stand: 08.09.2023 16:18 Uhr

Das Endspiel in der European League of Football liegt noch zwei Schritte entfernt. Die Frankfurt Galaxy will sich auf dem Weg dorthin gegen Playoffs-Newcomer Berlin Thunder behaupten.

Die Frankfurt Galaxy erwartet am Samstag (15.15 Uhr) den Playoff-Debütanten Thunder Berlin. An diesem Wildcard-Wochenende kämpfen die Hessen um den Einzug ins Halbfinale der European League of Football. Sollte sich das Team von Headcoach Thomas Kösling behaupten, stünde das Duell gegen Rhein Fire oder Vienna Vikings auf dem Programm.

Galaxy geht als "leichter Favorit" in die Playoffs gegen Berlin

Der Weg zum Endspiel nach Duisburg am 24. September ist noch weit. Von Berlin will sich die Galaxy aber nicht stoppen lassen. Kösling stellte klar: “Wir sind erfahrener und müssen als kompletteres Team gelten. Deshalb ist meine Mannschaft auch leichter Favorit.”

Der Hauptstadtklub kommt nach Frankfurt und hat nichts zu verlieren. Kösling richtet allerdings eine klare Forderung an seine Spieler: "Unser Anspruch lautet, dass wir diese Partie gewinnen." Respekt hat der Headcoach dennoch vor den Thunders: "Sie haben eine sehr starke Offensive und eine starke Defensive-Line. Wir werden auf beiden Seiten viel zu tun bekommen."

10.000 Fans waren gegen Rhein Fire dabei

Sicher dabei sein werden wieder viele treue Fans sein. Gegen Düsseldorf pilgerten 10.000 Anhänger an den Bornheimer Hang. Kösling freute sich über den Andrang: "Es zeigt sich, dass etwas wächst. Das ganze Produkt macht Spaß und bereitet uns große Freude." Fortsetzung erwünscht.