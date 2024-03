Rollstuhl-Basketballer im Neunsitzer nach Spanien Flughafen-Streik sorgt für Odyssee des RSV Lahn-Dill: Rollstuhl-Basketballer 20 Stunden im Bus Stand: 07.03.2024 21:28 Uhr

Die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill sind nicht aufzuhalten. Nachdem der Streik dafür sorgte, dass ihr Flug zu einem Turnier in Spanien gestrichen wurde, stiegen sie auf Kleinbusse um. Die Fahrt dauert fast einen Tag.

Als wäre ein Einzug in das Viertelfinale eines internationalen Turniers nicht schon schwer genug, kam für die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill am Mittwoch noch eine neue große Hürde hinzu.

Denn eigentlich hatte das Team aus Wetzlar vor, am Donnerstag mit einer Iberia-Maschine von Frankfurts aus nach Spanien zu fliegen. Dort wollen sie am Wochenende um den Einzug ins Final Four im IWBF Champions Cup (die Königsklasse im Rollstuhlbasketball) kämpfen.

Verdi-Streik bremst Rollstuhlbasketballer aus - vorerst

Dann die Hiobsbotschaft: Die Gewerkschaft Verdi rief dazu auf, dass das Sicherheitspersonal am Frankfurter Flughafen am Donnerstag die Arbeit niederlegt. Die Folge war und ist, dass zahlreiche Flüge ausfallen - auch der des RSV Lahn-Dill. "Wir wissen momentan nicht, wie wir nach Spanien kommen", ärgerte sich RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck noch am Mittwoch.

Der Klub versuchte alle Hebel in Bewegung zu setzen und den Flug irgendwie umzubuchen. Doch es half nichts. Der Champions-Cup-Sieger von 2021 steckte fest. Das einzige, was schon auf dem Weg nach Spanien war, waren die Rollstühle der Basketballer in einem Lkw.

Wetzlarer nehmen 20 Stunden Autofahrt auf sich

"Wir mussten eine Entscheidung treffen, weil uns kein Alternativ-Flug zur Verfügung gestellt werden konnte. So haben wir uns in einige Neunsitzer gesetzt und haben den zweitausend-Kilometer-langen Ritt auf uns genommen", erklärte Joneck am Donnerstagmorgen aus dem fahrenden Auto heraus. Bis zum Abend wollen sie am Finalort im spanischen Albacete angekommen. 20 Stunden wird die Fahrt insgesamt mindestens dauern.

"Die Stimmung ist müde, aber gut. Die Mannschaft nimmt das sehr professionell und gelassen", erklärte Joneck trotz der Reisestrapazen mit einem Lachen.

RSV mittlerweile angekommen Update: Am Abend ist der RSV Lahn-Dill endlich nach der langen Fahrt in Spanien angekommen. Zum Abendessen war das Team bereits im Hotel.

Die Mannschaft nach der Ankunft im Teamhotel.

Nach schwerer Anreise warten schwere Gegner

In Albacete wartet dann die nächste Aufgabe auf die Mittelhessen - die sportliche: Startschuss für den Wettkampf ist am Freitag um 16.30 Uhr.

Der erste Gegner des siebenfachen Champions-League-Siegers ist der italienische Erstligist Porto Torres. Am Samstag (16.30 Uhr) wartet dann Bilbao, ehe es zum Abschluss am Sonntag (16.30 Uhr) gegen den Gastgeber aus Albacete geht.

Das Königsklassen-Viertelfinale wird in zwei Vierergruppen ausgetragen, bei denen die beiden Vorjahresfinalisten als Gastgeber fungieren. Im Fall des RSV ist das Albacete, die andere Vierergruppe trifft sich im thüringischen Elxleben. Bittere Ironie der Geschichte: Nach Elxleben hätten die Mittelhessen nicht 20 Stunden Autofahrt gehabt, sondern nur zwei.