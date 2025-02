FIFA legt Veto ein FIFA legt Veto ein: Hessen Kassel muss Muiomo-Transfer rückgängig machen Stand: 05.02.2025 17:51 Uhr

Kurz vor Transferschluss hatte Regionalligist Hessen Kassel sich mit Jonathan Muiomo verstärkt. Der Offensivmann wird allerdings nicht für die Nordhessen auflaufen können - wegen einer Regel der FIFA.

Am Montag, dem letzten Tag der Transferperiode, vermeldete Hessen Kassel einen Neuzugang: Jonathan Muiomo sollte sich den Nordhessen anschließen, mit seiner Geschwindigkeit für frischen Wind auf den Flügeln und in der Spitze sorgen und dem Team damit im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest helfen. Zwei Tage später ist klar: Daraus wird nichts.

Pflichtspiel-Einsatz für Illertissen macht Wechsel unmöglich

"Der ursprünglich geplante Transfer von Jonathan Muiomo zum KSV kann aufgrund geltender FIFA-Statuten nicht erfolgreich vollzogen werden", vermeldete der Verein am Mittwoch. "Daher erhält der mit dem KSV Hessen Kassel geschlossene Vertrag keine Gültigkeit." Was war passiert?

Muiomo sollte vom luxemburgischen Erstligisten FC Wiltz 71 nach Kassel wechseln. In Luxemburg hatte er im September zwei Einsätze als Joker gehabt. Das wäre an sich kein Problem gewesen. Allerdings hatte er zu Beginn der Saison noch ein Pflichtspiel für Illertissen im Pokal absolviert - was Hessen Kassel Informationen des hr-sport zufolge schlicht nicht wusste. Laut FIFA-Statuten darf ein Spieler innerhalb einer Saison aber nur für zwei Vereine in Pflichtspielen auflaufen.

Gonther: War nicht als Stammspieler eingeplant

Die FIFA lehnte die Registrierung des Spielers im internationalen Transfersystem TMS dementsprechend ab, "was so vorher nicht zu erkennen war", wie KSV-Geschäftsführer Sören Gonther in der Vereinsmeldung zitiert wird. Hessen Kassel machte den Transfer rückgängig, der vor wenigen Tagen geschlossene Vertrag besitzt keine Gültigkeit.

Das Loch im Kader soll dennoch nicht allzu groß sein. "Uns fehlt jetzt natürlich eine Option über den Flügel, die wir aber im Kader trotzdem aufgefangen bekommen", sagte Gonther auf hr-Nachfrage. Muiomo sei nicht als Stammspieler eingeplant gewesen.

Muiomo steht ohne Verein da

Für Muiomo selbst ist die Lage deutlich ärgerlicher: Seine zwei möglichen Optionen, nämlich die Rückkehr nach Wiltz oder Illertissen, sind wegen der geschlossenen Transferfenster passé. Der 26-Jährige kann nun bis Sommer keine Pflichtspiele bestreiten.